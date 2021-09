HBO Max tiene una de las MEJORES películas de ¿terror?; en ella actúa Jena Malone

HBO Max cuenta en su catálogo con interesantes series como "Stargirl", "Roswell, Nuevo México", "Selena + Chef", "Doom Patrol", así como "Scenes from a Marriage", pero lo mejor de todo es que mes con mes incluye más títulos.

Para el próximo mes promete incluir las cintas "The Many Saints of Newark" (1 de octubre), "Voyagers" (9 de octubre), "Dune" (22 de octubre), así como la tercera temporada de "Succession" (18 de octubre) y la quinta y última temporada de "Insecure" (24 de octubre),

Sin embargo, si estás buscando alguna película de terror podrías darle una oportunidad a "Día de la muerte", la clásica de todos los tiempos "El exorcista", "El hombre invisible", "Escáner", "Us" y "Antebellum", de la cual te hablaremos a continuación.

¿De qué trata Antebellum?

La cinta inicia con una frase del escritor William Faulkner: "El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado" y nos remonta a aquellos tiempos en que los blancos esclavizaban a los negros, específicamente, a una plantación de algodón de Luisiana, donde personas de origen afroamericano viven vigilados y sometidos por una unidad del ejército confederado, que no permite el más mínimo descuido ni cuestionamiento por parte de los esclavos, pues de lo contrario podrían corregidos de formas crueles e inhumanas.

Sin embargo, un suceso inesperado nos trasladará a la vida de la exitosa escritora Verónica, quien se descubrirá atrapada en otra realidad, en la que deberá desvelar el misterio antes de que lo peor pueda ocurrir.

Este largometraje más que de terror, es un thriller que aborda el racismo desde una perspectiva feminista. Se estrenó en cines en septiembre de 2020 y fue dirigida por Gerard Bush y Christopher Renz. Entre sus protagonistas se encuentran Janelle Monáe, quien también participó en "Figuras ocultas"; Jena Malone, a quien se le vio en la saga "Los juegos del hambre", y Kiersey Clemons, en "Enganchados a la muerte". Cabe señalar que este filme es de los productores de "Déjame Salir" y "Us".