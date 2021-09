HBO Max: Estas son las MEJORES series y películas que se estrenarán en octubre

HBO Max continúa enriqueciendo su catálogo mes con mes, y para octubre promete incluir interesantes títulos para el mercado mexicano, no por nada se ha logrado posicionar como una de las favoritas en el país.

Si aún no estás enterado, en septiembre la plataforma incluyó nuevas series y películas a su oferta, entre ellos, The Suicide Squad, Scenes from a Marriage, Reminescence y Doom Patrol, pero además cuenta con otras como "Harry Potter", "WW84", "El Día de Mañana", "Euphoria" y "I may destroy you".

Los estrenos de octubre

1 de octubre de 2021

The Many Saints of Newark es una película basada en la vida de un gángster de Nueva Jersey, Tony Soprano, en la que comienza a involucrarse en los diversos disturbios de la comunidad afroamericana e italiana en Newark en 1967. Es la precuela de la aclamada serie "Los Soprano".

Como parte de su elenco están Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Vera Farmiga, John Magaro, Billy Magnussen, Ray Liotta, Michael Gandolfini, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Chris LaPanta, Joey Diaz, Nick Vallelonga y Claudette Lalí.

9 de octubre de 2021

Voyagers es un thriller de ciencia ficción, protagonizado por Colin Farrell, Tye Sheridan y Lily-Rose Depp. Se basa en la odisea de 30 hombres y mujeres que son enviados al espacio profundo en una misión multigeneracional. Su objetivo será hallar un nuevo hogar para la especie humana.

18 de octubre de 2021

Succession estrenará su tercera temporada. Es un serie que trata sobre la poderosa familia Roy, dueña de un conglomerado internacional que se enfrentará a una disputa interna por el poder. En los nuevos episodios la serie tendrá como parte de su elenco a Brian Cox como Logan Roy, y con Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter y James Cromwell.

22 de octubre de 2021

Dune es una película en la que el planeta Arrakis logra convertirse en el más importante del universo; sin embargo, en su entorno iniciará una disputa por el poder que culminara con una guerra interestelar. Se trata de una adaptación cinematográfica del clásico de la ciencia ficción Dune de 1965, de Frank Herbert. Como parte de su elenco destacan Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson y Oscar Isaac.

24 de octubre de 2021

Insecure lanzará su quinta y última temporada o final. Si aún no has visto esta serie, debes saber que se estrenó en HBO Max desde el 9 de octubre de 2016 y explora las experiencias de mujeres negras desde la perspectiva de sus protagonistas, Issa (Issa Rae) y Molly (Yvonne Orji), quienes son las mejores amigas desde la universidad.

Por un lado, Issa labora en una empresa sin ánimo de lucro que ayuda a alumnos de color de un colegio y tiene una relación sentimental estable, mientras que Molly es una abogada exitosa, pero tiene problemas para relacionarse con los hombres. Cada episodio dura únicamente media hora.

Otros estrenos sin fecha específica

Asesino del Olvido, es una serie mexicana protagonizada por Damián Alcázar, quien da vida Pascual, un policía jubilado que fue diagnosticado con alzheimer y buscará distraerse de su irremediable pérdida de memoria resolviendo un caso de su pasado que aún lo atormenta, para ello tratará de liquidar a los responsables de un crimen terrible y en ese proceso conocerá a una joven policía que se encuentra realizando la investigación más importante de su carrera.