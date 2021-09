Damián Alcázar protagoniza el MEJOR thriller policial mexicano que estará disponible en HBO Max en octubre

HBO Max se alista para lanzar una nueva serie mexicana: Asesino del Olvido, basada en la serie turca llamada Sahsiyet, en la que participan como protagonistas los reconocidos actores Damián Alcázar y Paulina Gaitán.

La serie se estrenará en octubre de 2021; sin embargo, la plataforma de streaming presentó el trailer de la nueva serie producida en México.

¿De qué trata Asesino del Olvido?

La serie se centra en Pascual, un policía jubilado que fue diagnosticado con alzheimer, quien buscará distraerse de su irremediable pérdida de memoria resolviendo un caso de su pasado que aún lo atormenta. Tratará de liquidar a los responsables de un crimen terrible. En ese proceso, conocerá a una joven policía que se encuentra realizando la investigación más importante de su carrera.

El hombre de 65 años dedicará cada uno de sus asesinatos a la joven policía y hará un recorrido por sus recuerdos para conectar los vínculos entre estos asesinatos y descubrir la verdad, así que mientras él irá perdiendo la memoria, ella deberá recordar.

La serie es una producción de Viacom International Studios (VIS) y forman parte de su elenco Ari Brickman, Erik Hayser, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Luis Alberti, José Antonio Toledano, Mauricio García Lozano, Armando Hernández, Juan Carlos Colombo y Ofelia Medina.

El cine durante el gobierno de AMLO

En entrevista para el programa de Periodismo de Emergencia de El Heraldo Media Group, Damián Alcázar señaló que la prioridad de este gobierno no es la cultura, sino limpiar lo "terriblemente podrido que ya estaba, no va a gastar dinero en seguir haciendo cine cuando se requiere dinero para echar a andar las presas del norte para que no haya estos problemas del agua".

"(La cultura) es importantísima, pero primero los niños tienen que comer, después ya les puedes poner cine, pero si los pones a ver cine sin que coman, están desnutridos".

Asimismo, el actor mexicano comentó que "todo movimiento hace que todo a tu alrededor tenga un ajuste", y aunque para la cultura siempre ha hecho falta muchísimo apoyo y presupuesto, considera que los mecanismos están cambiando.

Destacó que tras su reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con la que se acordó para que más de mil películas se puedan ver en las plazoletas de todas las alcaldías, en escuelas.