Eiza González CELEBRA el CUMPLEAÑOS de amigos junto a su NOVIO en Disneylandia | FOTOS

Tras deslumbrar en MET Gala con su impresionante vestido rojo, la actriz mexicana Eiza González nuevamente ha dado de qué hablar al presumir que este fin de semana celebró junto a su novio el jugador de lacrosse Paul Rabil en el Disney California Adventure Park en Anaheim, California.

¿Dónde presumió su visita a Disneylandia?

A través de diversas publicaciones en sus redes sociales, la interprete de 31 años compartió junto a sus más de 7 millones de seguidores, algunos videos y fotografías junto a su novio de 35 años, Paul Rabil.

Asimismo, aseguró que se encontraban celebrando el cumpleaños de tres personas, ya que escribió “Celebrando a tres Libras que amo” en uno de los videos que subió en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram / eizagonzalez

Así celebraron juntos

Además, la actriz de “Baby Driver” agradeció a Disneylandia por la diversión que tuvo junto a su novio y algunos amigos, pues además de subirse a los juegos y comer, también disfrutó de las atracciones con motivo al Día de Muertos y Halloween.

Por su parte, el actual novio de la mexicana también publicó una fotografía junto a ella donde además aparecen otras personas, probablemente amigos en común de la pareja.

A su vez, mostró una polaroid donde aparece el sonriendo en el parque con una bebida en su mano, así como un hot dog y otras golosinas.

¿Día de Muertos en Disneylandia?

Desde hace algún tiempo, el parque temático agregó a sus atracciones parte de la celebración mexicana del Día de Muertos y la actriz de “Godzilla vs. Kong” no dudó en asistir para disfrutar un poco del musical especial llamado “A Musical Celebration of Coco”.

De hecho, fue fotografiada por Christian Thompson mientras disfrutaba junto a su novio y sus amigos en el Disney California Adventure Park en Anaheim.

Foto: Christian Thompson / Disneyland Resort

Cabe señalar que la pareja hizo oficial su noviazgo hace unos meses, cuando la famosa de 31 años compartió una fotografía a su lado y sorprendió a todos.

PAL