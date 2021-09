Silvia Pinal vive en IMPRESIONANTE mansión de CDMX; ve el video AQUÍ

Silvia Pinal es una de las actrices más reconocidas en la historia de México, esto gracias a que comenzó su carrera en el Cine de Oro, donde compartió escenario junto a personalidades como Pedro Infante. Pero en esta ocasión vamos a hablar del hogar donde se ha refugiado todos estos años y donde crecieron todos sus hijos.

A lo largo de su extensa carrera logró hacerse de una buena suma de dinero, por lo que no sería raro que cuente con una casa bastante grande, misma donde pueda descansar y disfrutar de su familia, cuando haga reuniones con ellas. La actriz llegó a esa casa en 1961, misma de la que no ya no piensa salir.

En varias ocasiones, Silvia ha dado la posibilidad a los medios de comunicación de entrar a su hogar, por lo que se cuenta con una serie de fotos, donde se dejan ver todos los lujos que se encuentran dentro de su morada, misma donde quiere llegar, esto sin importar que tan largo sea el viaje.

Gracias a videos de la revista HOLA y a el Programa Hoy, la gente puede conocer un poco de estos lujos, ya que pocas veces logras ver que se tenga una alberca dentro de tu casa o un cuadro de Diego Rivera original colgado en la pared; se tiene que reconocer que el pintor se lo hizo especialmente a ella.

La historia de su casa y la alberca

Silvia llegó a esa gracias a un consejo de su padre, quien le dijo que se hiciera de un predio en Pedral de San Ángel. Después decidió buscar a un arquitecto para le diseñara la casa como ella quería, eso sí, solo tenía una petición que fuera grande y tuviera alberca.

Pinal confirmó a TVyNotas algunos aspectos de la casa, como el antes mencionado de la alberca que misma que fue hecha de un tamaño olímpico, ya que Silvia solo dijo que quería una casa con alberca, pero al verla le dijo al arquitecto que la hiciera más pequeña, ya que no necesitaba algo tan grande, eso sí, fue bien utilizada, ya que todos sus hijos aprendieron a nadar en ella.

En la charla con la revista de espectáculos, Pinal confirmó que la obra estuvo a cargo de Manuel Roses Morris, un arquitecto que se colocó en la élite del país después de hacer la alberca y el gym de 1968, además de estar al frente de la obra de la casa de Cantinflas.