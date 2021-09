Efeméride: Eduardo Yañez cumple 61 años, ¿cuáles son los escándalos más sonados del actor?

Eduardo Yáñez Luévano, nació un día como hoy, pero de 1960 en Chihuahua, Chihuahua, México, por lo que hoy, para festejar el cumpleaños número 61 del famoso actor, recordamos algunos datos que posiblemente no sabías de su carrera, además, te presentamos algunos de los escándalos más sonados en los que se ha visto envuelto a lo largo de su trayectoria en el medio del espectáculo.

Actualmente, Eduardo Yánez sigue siendo uno de los máximos galanes de las telenovelas, sin embargo, inició su carrera con pequeños papeles en diferentes producciones, su primera aparición en la pantalla chica fue en el año de 1981 en la telenovela llamada “El hogar que yo robé”, sin embargo, su carrera tuvo un ascenso meteórico y en poco tiempo comenzó a obtener papeles con más relevancia hasta llegar a ser protagonista.

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, Eduardo Yáñez se alejó de la televisión en México, sin embargo, continuó su carrera en Estados Unidos donde participó en diferentes producciones junto a grandes celebridades de talla internacional, algunas de sus películas más recordadas de esa época son Striptease (1996), Wild Things (1998), Knockout (2000) y The Punisher (2004), entre otras, además, también participó en la famosa serie CSI: Miami y NCIS: Los Ángeles.

En su regreso a la televisión mexicana, Eduardo Yáñez participó en telenovelas que lo volvieron a posicionar en la élite del espectáculo en México como “La verdad oculta”, “Destilando amor”, “Fuego en la sangre”, Corazón salvaje” y “Amores verdaderos”, entre otros.

Eduardo Yáñez se conserva en buena forma pese a su edad. Foto: Especial

Vida personal

A lo largo de su carrera artística, Eduardo Yáñez ha tratado de mantener su vida personal fuera de los reflectores, sin embargo, no ha podido evitar que se filtren algunas situaciones de su vida familiar. El actor ha estado casado en dos ocasiones, la primera vez fue en 1987, su matrimonio con Norma Adriana García duró solo tres años y producto de esa relación nació, Eduardo Jr. el único hijo del galán de telenovelas.

Su segundo matrimonio fue en 1996, con Francesa Cruz, se divorciaron en 2003 en medio de escándalos de violencia doméstica, por lo que, durante esta época, Eduardo Yáñez acaparó la atención de los medios por su conducta violenta.

Polémicas de Eduardo Yáñez

Ruptura con África Zavala

Una de las grandes polémicas en las que se vio envuelto el actor, fue su ruptura con la África Zavala pues se dio a conocer que la actriz le fue infiel, por lo que luego de varias semanas de especulaciones, el actor confirmó en “Ventaneando” que dicha ruptura lo había dejado muy afectado, los actores iniciaron su relación en 2015 y terminaron en 2019.

Relación con su hijo

Eduardo Yáñez tuvo un desencuentro con su hijo luego de que este publicara en redes sociales que su padre era un drogadicto, racista y abusivo, por lo que el actor salió a defenderse y aseguró que esas declaraciones de su hijo se derivaron de que le quitó el acceso a sus cuentas porque le había estado robando dinero.

Problemas con periodistas

La primera y mediática agresión de Eduardo Yáñez a un periodista ocurrió en 2017 durante una alfombra roja en la que el periodista Francisco Fuentes lo cuestionó sobre la situación con su hijo, por lo que el actor no lo tomó de buena manera y le propino una fuerte cachetada.

A inicios de este año. El periodista fue abordado por un grupo de periodistas en su llegada a la Ciudad de México y fue cuestionado sobre si era cierto que él había sido el responsable del despido de José Pablo Minor de una telenovela por lo que se mostró muy molesto y en los minutos siguientes aventó al periodista con el pretexto de guardar la sana distancia.

Problemas de adicciones

Durante una entrevista con Paty Chapoy, Eduardo Yáñez admitió que durante su juventud tuvo problemas de adicciones, principalmente con el alcohol, “Bebí loción de afeitar con agua, me vi y me di cuenta que eso no quería para mí porque también eso me estaba llevando a otro tipo de cosas, las drogas”, comentó durante aquella ocasión, por lo que en redes asociaron esta situación con su problema de ira.

Eduardo Yáñez sigue siendo considerado como todo un galán. Foto: Especial

Con información de medios.