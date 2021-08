Eduardo Yáñez: Cuál es el sueño que no ha podido cumplir

"Nunca he logrado tener un hogar", con esta frase es que el actor Eduardo Yáñez define la carencia que ha tenido en la vida, pese a los dos matrimonios que experimentó.

Asegura que ha pensado durante muchos años el formar un hogar como un reto, por lo cual pone en duda si este sueño que ha tenido a lo largo de la vida ha evitado que haya podido formarse esta oportunidad.

"Si no hay luz tú te la tienes que crear", dijo.

"No es que me duela recordarlo, sino es que es lo que me pone en duda así ahora yo soy como soy", agregó.