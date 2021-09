De una infancia en la cárcel al rompimiento con su hijo: la trágica vida de Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez Luévano es un hombre originario de Chihuahua que decidió dedicar su vida a la actuación, consolidándose como uno de los actores más populares de las telenovelas mexicanas. Tras años de ausencia, Eduardo decidió retomar su carrera en el año 2006, a lado de Alejandra Barros en "La verdad oculta". Sin embargo, los éxitos llegaron poco después. Para 2007, su rol protagónico junto a Angélica Rivera en "Destilando amor" le otorgó el reconocimiento que deseaba.

A pesar de los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera, la vida de Eduardo Yáñez no ha sido sencilla. Durante sus primeros años, María Eugenia Luévano, su madre, era la cabeza de una familia con muy pocos recursos, razón por la que debía trabajar como celadora en un penal de México. Como si se tratara de cualquier otro empleo, el pequeño Eduardo acompañaba a su mamá. De acuerdo con una entrevista realizada por Aurora Valle, su presencia era tan constante que las presas lo trataban con gran cariño.

Eduardo Yáñez pertenecía a una familia de bajos recursos. Foto: Instagram @buenfilyanez

Su camino a la fama

Como parte de sus obligaciones se encontraba ayudar a su madre con los gastos del hogar, por lo que decidió comenzar a trabajar como vendedor ambulante de gelatinas y helados, para después intentar ser mesero y generar más ingresos para su familia. Sin embargo, la vida le tenía preparada una gran sorpresa. Su primera aparición en pantalla fue, precisamente, como barman en la película "El hogar que yo robé", estrenada en 1981.

A partir de ese momento, comenzó a participar en diferentes producciones, entre las que se encuentran películas, telenovelas y, durante los últimos años, algunas series. Después de poco más de 20 años de haber iniciado su carrera como actor, la telenovela "Destilando amor" fue la que lo convirtió en el ícono de Televisa que es hasta el momento. Para 2008, Eduardo Yáñez ya estaba protagonizando "Fuego en la sangre", donde compartió créditos con Adela Noriega, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero y Nora Salinas.

Protagonizó "Amores Verdaderos" en 2012. Foto: Instagram @amoresverdaderosav

Su vida personal

Eduardo Yáñez contrajo matrimonio con Norma Adriana García, con quien procreó a Eduardo, su hijo. Sin embargo, la relación no prosperó y la pareja se divorció en 1990. Un año después, Eduardo fue a trabajar a Estados Unidos y no regresó a México hasta el año 2005. Estas fueron las primeras fracturas en su paternidad, pues el actor no mantiene un contacto cercano con su hijo. A pesar de decir que lo ama y lo adora, Eduardo Yáñez ha repetido en diversas ocasiones que ambos se encuentran bien, aunque estén lejos.

Al enfrentarse a diferentes adversidades, como la pérdida de su madre, la fallida relación con su hijo y los escándalos que lo han perseguido a lo largo de su carrera, Eduardo Yáñez fue investigado para Venga la Alegría respecto a si le gustaría hacer una serie respecto a su vida, a lo que él se negó rotundamente. De acuerdo con el actor, su vida es igual a la de muchas otras, pues muchas personas de orígenes humildes han logrado salir adelante.

Además, el actor aclaró que no siente que su caso sea exclusivo, por lo que no podría realizar algún contenido similar. Finalmente, dejó en claro que no se siente con el derecho de mencionar o hablar sobre las personas que han formado parte de su vida, pues a todas ellas les guarda respeto y cariño, situación que desea conservar. Por ello, con el objetivo de evitar algún tipo de conflicto, el actor confirmó que su historia no llegará a la pantalla chica.