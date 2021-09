Eduardo Yáñez se alejó de su único hijo por esta increíble razón

El actor Eduardo Yáñez es conocido por su trabajo en las telenovelas mexicanas y eso lo ha puesto en lo más alto, además de que acumuló fama y cariño de los televidentes, pues en su juventud estuvo en muchos proyectos. En la actualidad aún tiene participaciones importantes y papeles protagónicos, pero su vida personal ha opacado su gran carrera, ya que ha tenido algunos altercados violentos.

En dos ocasiones el famoso golpeó a reporteros al cuestionarlo de temas incómodos, pero el hecho que más polémica levanta es el distanciamiento con su hijo Eduardo Yáñez Jr., con quien rompió relación en 2017.

¿Por qué el hijo de Eduardo Yáñez no le habla?

El actor ha dicho que la separación es algo positivo para él, pues la pelea entre ellos se hizo pública. En ese entonces, su hijo lo acusó de ser drogadicto, racista y un abusador, que le parecía gracioso que en las telenovelas su padre ‘hiciera de héroe’ y en la vida real fuera todo lo contrario. También mencionó estar agradecido de haber tenido un mal padre pues lo usara como ejemplo de cómo no ser cuando tenga un hijo propio.

Los dichos de su único hijo, quien tiene actualmente 32 años de edad y se encuentra alejado de los medios de comunicación, hicieron que Eduardo Yáñez recibiera muchas críticas, pero él sólo se limitó a decir que tratar de formar parte de su vida le era complicado porque su hijo es igual que él y piensan de manera similar, por lo que ninguno de los dos quiere escuchar al otro.

El 2019 Eduardo aseguró que ya estaban retomando su relación y arreglando los problemas que tuvieron años atrás, pero en el 2020 él volvió a mencionar el tema asegurando que no sabía nada de él pero que se sentía tranquilo, pues al no saber nada eso indicaba que estaba bien y no se había metido en ningún problema, lo cual también levantó polémica.

msb