Eduardo Yáñez asegura que ama a su hijo, pero no quiere tenerlo cerca

"Lo amo, lo adoro; no lo quiero a mi lado", con esta frase Eduardo Yáñez define la relación que tiene con su hijo Eduardo Yáñez Jr. Esta confesión, la hizo durante el programa "La Entrevista con Yordi Rosado".

De acuerdo con lo que narró la estrella de "Destilando amor", cuando tuvo la oportunidad de vivir con el muchacho se encargó de darle todas las cosas que no tuvo.

Sin embargo, esto le ocasionó al joven entrar en comportamientos que el intérprete califica como de un junior. Tras los problemas con él, destacó, ambos tomaron un camino diferente.

Aseguró que decidió alejarse de su primogénito, debido a que se encuentra muy lastimado por las decisiones que ha tomado de la vida y a que no comparte lo que él cree.

Indicó que en los últimos años se ha sentido preocupado al estar en presencia de la prensa, debido a que teme que busquen provocarlo. Por esta razón, comentó, ha tratado de encontrar nuevas formas de acercarse a los medios de comunicación.

Se definió a él mismo como real, exigente, trabajador y dadivoso con las personas que lo necesitan. Aseguró que todas las personas deben tener el derecho de realizar sus sueños y alimentarse.

"No es ayudar, nunca lo he visto como ayudar. Lo he visto como algún día tú no tienes y otro tiene, pues dale", dijo.