Eduardo Yáñez CONFESÓ haber tratado de suicidarse; pide a la gente buscar otra salida

Eduardo Yáñez estuvo en la "Entrevista con Yordi Rosado", durante su trayecto confesó que uno de los mayores retos en su carrera es apropiarse de los personajes y después desprenderse. Aseguró no darse cuenta de esto hasta que las personas comenzaron a cambiar con él.

Aseguró que se ha entregado tanto a sus papeles que ha puesto en duda quién es él y le cuesta poder dejar ir al personaje sin un trabajo de meses.

"A mí me da una tristeza, me sumo en un vacío y ahora qué pedo, qué voy a hacer, y ahora quién soy", dijo.

Su lucha con el alcohol

Durante la charla, comentó que durante una temporada de su vida tuvo problemas con el alcohol y auguró que en algún momento volverá a beber, por lo que dice no toma por ahora.

Aseguró que un día que su mamá estaba cocinando le compartieron la bebida, aunque la primera vez que bebió en serio fue con el equipo de futbol americano en el que estaba en la preparatoria.

Agregó que este tipo de adicción es algo cultural, aunque dijo que nadie lo obligó a empinar la botella. Destacó que el problema real vino ligado a su carrera profesional, ya que las inseguridades que se desataron en el medio lo hicieron pasar durante cinco años bebiendo.

Su fondo, indicó, llegó el día en que tomó una sustancia para la limpieza cosmética como bebida. En ese momento decidió controlarse.

Para controlarse durante esa época, dijo, un amigo lo amarraba a la cama para impedir que saliera a buscar una botella para continuar con la adicción.

La depresión, confesó una vez estuvo a punto de llevarlo al suicidio. El arma que eligió fue una pistola de su padrastro, la cual apuntó de apuntar directamente a la boca, pero al final no pudo hacerlo.

"Terminé baleando las ventanas, porque la verdad le saque", dijo.

Eduardo añadió que en ese momento se sintió cobarde y frustrado, aunque después de los años dijo que se alegra de haber tomado esa decisión y además en retrospectiva lo ve como una postura muy valiente ante la vida.

Recomendó a la gente que se siente fuera de sitio y que no encuentra una salida en la vida que se tome un momento para entender que siempre hay una salida.

"Créanme, que vivo hay más posibilidades. Algo va a llegar, algo va a suceder, pero si te das un tiro mataste la posibilidad de todo"

El actor abrió las puertas de su corazón

No conoció a su papá

Yáñez aseguró no saber qué pasó con su padre, debido a que cuando fue concebido su madre era muy joven y no entendía muchas cosas. Cuando preguntó al respecto, aseguró, su mamá intentó decirle que estaba muerto. Sin embargo, su abuela se enteró de que estaba mintiendo, por lo que decidió no volver a preguntar.

Destacó que cuando su carrera comenzó a impulsarse, recibió varias cartas de personas que aseguraban ser su padre. Tan poco le interesaba este asunto, dijo, que tiró estas misivas.

Aseguró ser una persona feliz, con un sentido del humor negro. Aunque aceptó ser de mecha corta, dijo que jamás ha iniciado un conflicto y que cualquier problema se ha dado porque fue provocado.