Esmeralda Pimentel manda fuerte mensaje de amor propio y muestra sus estrías; sus fans la aplauden

La actriz y modelo Esmeralda Pimentel mandó un mensaje en su cuenta de Instagram que sorprendió a todos sus fans. Y es que se mostró en lencería y dejó ver las estrías que tiene para mandar un mensaje de amor propio: “Estoy tan enferma y cansada del Photoshop. Muéstrame algo natural como un trasero con algunas estrías”, escribió en la descripción de su serie de fotografías.

Los fans de Esmeralda aplaudieron su valentía por mandar tal mensaje. Pimentel, quien dio vida a un personaje llamado Ana Morales, durante la cuarta temporada de The Good Doctor, es una de las mexicanas que más proyección y éxito está teniendo en el extranjero y se espera que siga triunfando en grandes proyectos, incluso que dé su brinco a las producciones de Hollywood.

Apenas en junio terminó su participación en The Good Doctor y dijo: “Sólo tengo palabras de gratitud por esta maravillosa experiencia! ANA MORALES, llegaste en el momento que más lo necesitaba, justo cuando comenzaba a sentir que todo se me caía a pedazos, tú me elegiste para regalarme una de las experiencias más hermosas y de profundo aprendizaje en mi carrera”.

No todo ha sido miel sobre hojuelas

En abril, Esmeralda, quien ha sido protagonista de ‘La vecina’ o ‘Enamorándome de Ramón’, se mudo a Vancouver, Canadá, tras comenzar un nuevo proyecto, pero la artista abrió su corazón para hablar sobre la depresión que vivió.

“Creo que nunca he compartido esto, pero hace un tiempo estaba pasando por una depresión superfuerte porque todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica literal todo el mundo me rechazaba por tener el pelo corto”, relató.

“Cuando llegó esta audición empezaron a pasar un montón de cosas super mágicas y hoy estoy aquí en Vancouver formando parte de un proyecto que yo y mi familia veíamos y del cual siempre quise formar parte. Lo único que les quiero decir es que nunca dejen de creer en ustedes, no permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños y en los momentos más difíciles sigan luchando, sigan creyendo en ustedes y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera”, agregó.

