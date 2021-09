Yalitza Aparicio se luce como modelo de alta costura para Prada; así posó la actriz: FOTO

Yalitza Aparicio vuelve a causar furor en redes con un look de diseñador. Esta vez la actriz se lució como modelo de alta costura la para la reconocida firma de moda Prada, pues posó con un look dignó de una auténtica fashionista con el que ya ha recibido miles de comentarios y "me gusta".

Desde hace unos días, Aparicio, de 27 años, había dado un adelantó de su sesión de fotos, sin embargo, no dio a conocer de que se trataba hasta este viernes, cuando compartió en su cuenta de Instagram una imagen en las que se le ve posando con un extravagante look.

Luego de su debut como actriz en la película "Roma", en el 2018, a cargo del director Alfonso Cuarón, la originaria del estado de Oaxaca se ha convertido en una de las famosas favoritas para posar en portadas de revista y ser la imagen de reconocidas compañías.

Yalitza impacta como modelo para Prada

Es así que esta vez Yalitza se lució como toda una modelo para lucir un conjunto de la compañía de moda italiana con su colección de primavera verano para el 2022. En la imagen se le puede ver vistiendo una falda a la altura de la rodilla, combinada con un conjunto de tejido en tono amarillo.

En la instantánea que Aparicio compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2.2 millones de fans, se le ve también portando una bolsa de la misma marca, y se observa que el atuendo fue combinado con unos zapatos de plataforma en color negro que llaman la atención por su estilo tosco.

Además, para completar el look, la actriz llevó su cabello suelto con ondas muy ligeras, pero le sus estilistas le dieron un toque bohemio con apliques de cuentas de colores. También se observa que Yalitza lleva un maquillaje natural, con sus labios en color café.

Así posó la actriz para Prada. Foto: Especial

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Aparicio se muestra con prendas de Prada, pues en 2019 la actriz desfiló por la alfombra roja de los Premios Ariel con un vestido blanco y negro de esta marca.

La imagen que compartió, llegó pronto a ser tendencia en las redes, pues a pocas horas de haber publicado la fotografía, la actriz ya ha recibido miles de comentarios, entre los que destacan los de varios famosos y más de 85 mil "me gusta".

Su reciente portada de revista con ropa Dior

En agosto de este año fueron filtradas varias fotografías en las que se podía ver a la actriz de 27 años luciendo un look en color negro con prendas de la firma Dior. De acuerdo con lo que ahora se sabe, la sesión de fotos formó parte del trabajó que realizó para la revista Elle.

Yalitza Aparicio fue portada de la conocida publicación en este mes de septiembre, y entre las prendas que lució como toda una modelo estuvieron una lujosa falda de marca Dior y un body de la marca Cancino, de acuerdo con el experto en moda Gerard Cortez.

Con información de Agencia México