Natalia Téllez revela la razón por la que no formó una familia con Chumel Torres | VIDEO

Hace unos días, la conductora Natalia Téllez gritó a los cuatro vientos (redes sociales), con mucha alegría, que ella y su pareja Antonio Zabala se convertirán en padres. Como era de esperarse, las felicitaciones los inundaron a ambos, pues siempre es buen augurio este tipo de noticias.

A pesar de esta buena nueva, muchos de los llamados "haters" se han encargado de criticarla, pues es una de las mujeres que está a favor del aborto. Aunque esto no tiene nada que ver con la decisión de ser madre, no les ha interesado y la atacaron desde sus respectivas trincheras.

Esto llegó al punto de que tuvo que hablar al respecto en el programa Netas Divinas, donde sus compañeras escucharon con atención sus palabras: "Yo lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar...", explicó la famosa.

Sin embargo, también hizo mención de un factor que pudo haber sido el motivo de su separación con Chumel Torres, con quien tuvo una relación fugaz en el 2019. Incluso, se dio a conocer que se quisieron dar una oportunidad, pero no resultó y ambos terminaron en malas condiciones.

¿Por qué terminaron Natalia y Chumel?

En su momento Téllez aseguró que el motivo de su ruptura obedeció a sus compromisos profesionales y prioridades. En este caso, dijo que José Manuel Torres, le dedicaba mucho tiempo a su espacio en YouTube. Esta declaración la hizo en el mismo programa donde participa.

Sin embargo, al habla de su decisión de ser madre, asomó un motivo más fuerte que el compromiso laboral que tiene el conductor de El Pulso de la República.

"La decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando yo, la pérdida más grande ha sido no tener una mamá. Entonces yo siempre decía no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja suficientemente adulta. Cómo voy a traer a alguien al mundo si yo no puedo ser el soporte que son las mamás...", explicó antes las cámaras.

¿Será que esta fue la razón que distanció a la conductora y al vlogger?