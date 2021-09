La vez que Inés Gómez Mont le propuso matrimonio a Tom Brady vestida de novia | VIDEO

Inés Gómez Mont siempre ha dado de qué hablar. La conductora de 38 años ha sido tema de conversación recientemente debido a que sobre ella y su esposo Víctor Álvarez Puga pesa una investigación por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde que se dio a conocer la noticia, la también actriz y su familia desaparecieron del ojo público, aunque varios reportes apuntan a que se encuentran en Estados Unidos; sin embargo, esto no se ha confirmado.

No obstante Gómez Mont no ha dejado de ser parte de la conversación digital, pues los usuarios de redes sociales se han dado vuelo replicando las fotos donde presumía su lujosa vida, además de recordar todas sus metidas de pata y polémicas en los últimos años, tales como la lujosa fiesta en un avión con varias famosas o sus encontronazos con invitados o compañeros de los programas en que participaba.

Inés Gómez Mont en el Super Bowl XLII

Sin embargo, Inés Gómez Mont también nos regaló uno de los momentos más extraños y graciosos durante la cobertura de uno de los eventos deportivos más importantes. Y cada que es posible, recuerdan el escándalo mundial que causó en 2008 durante su presencia en el Día de Medios del Super Bowl XLII, en Phoenix, Arizona.

Y es que durante una convivencia con los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de los Cargadores de San Diego, equipos que ese año disputaron el Vince Lombardi, la conductora de Azteca llegó sin pena alguna luciendo un coqueto vestido de novia y comenzó a bromear con los deportistas, preguntándoles si creían que Brady aceptaría casarse con ella.

En ese entonces, Tom Brady era la figura de los Patriotas, por lo que obviamente era de los jugadores más solicitados en la convivencia con los medios de comunicación, por lo que Inés Gómez Mont no creyó que tuviera oportunidad de poder hablar con él. Sin embargo, captó la atención del quarterback y le dio la palabra.

Fue entonces que Gómez Mont alzó la voz y le gritó que estaba enamorada de él y luego le propuso matrimonio. Evidentemente la escena causó revuelo y dejó boquiabierto a más de uno, sin embargo, el jugador no lo tomó a mal, aunque se limitó a decirle que era hermosa y que cualquiera podría casarse con ella, ya que él en ese momento sostenía una relación con su hoy esposa, la modelo Gisele Bündchen.

La conductora relató que después del momento bochornoso, varios medios internacionales la entrevistaron y que su teléfono no paraba de sonar, pues ya en todo el mundo se había hecho viral su propuesta de matrimonio. De hecho, durante una entrevista para el Podcast Out of the box, la conductora dijo que la NFL le puso seguridad, ya que quien la veía en la calle la reconocía como 'la novia de Tom Brady'.