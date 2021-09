Los Dos Carnales: Este es el nuevo corrido de la agrupación en el que recuerdan a los que ya no están

Los Dos Carnales continúan ofreciéndole a su público nuevos temas musicales, ahora publicaron en sus redes sociales un nuevo corrido, se trata de una letra emotiva que según en palabras de los artistas es para recordar a los que ya no están.

“CUANDO YO ME MUERA, Se toman un trago a salud del "Cabrón y vago”, escribieron en Instagram junto al video en el que Poncho e Imanol interpretan el nuevo corrido.

Se trata de una melodía que en su letra hace que recordar a las personas que ya murieron, por lo que ha sido muy bien aceptado por laa gente de redes sociales.

Los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar, además algunos de sus amigos famosos también aplaudieron su nuevo tema. “Que no me rajara Ni a la segunda ni a la tercera, que siga el éxito”, escribió Babo de Cartel de Santa en el video.

¿Nuevo dueto?

Otra de las sorpresas que recibieron los fans de Los Dos Carnales es una fotografía de los intérpretes de “Cabrón y Vago” junto a el artista urbano Rauw Alejandro, y sus seguidores empezaron a especular si preparaban un dueto, pues no sería la primera vez que se unen el regional mexicano y el reggaetón.

Además se volvió viral un video en el que cantan en un show exclusivo previo a los Billboard en Miami Florida, por lo que algunas personas mencionaron que desean alguna producción en colaboración.

Los Dos Carnales están nominados en la categoría "Hot Latin Songs" Artista del Año, Dúo o Grupo junto a Banda MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Eslabón Armado y Grupo Firme, y en la categoría Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo con Banda MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Eslabón Armad y Los Ángeles Azules.