Murió a los 76 años Sarah Dash, la cantante original de 'Lady Marmalade'

La cantante Sarah Dash, cofundadora del grupo Labelle conocido por el estridente éxito de 1974 “Lady Marmalade”, murió a los 76 años este lunes; Patti Labelle y Nona Hendryx, quienes completaban el trío, anunciaron el deceso de Dash en redes sociales, aunque no revelaron la causa de la muerte.

“Hablamos un lenguaje musical, la música lo dice mejor. Cantar nos unió”, escribió Hendryx; mientras que Labelle declaró que “Sarah Dash fue un alma increíblemente talentosa, hermosa y amorosa que bendijo mi vida y la de tantos otros en más formas de las que puedo decir. Descansa en poder mi querida hermana”.

Dash originalmente comenzó en el grupo The Ordettes, antes de transformarse en The Bluebells y luego en Patti LaBelle and the Bluebelles. A principios de la década de 1970, lo acortaron a Labelle, cambiaron sus atuendos y se desviaron hacia el funk, con las tres cantando como solistas y haciendo coros.

La cantante murió este lunes, informó Labelle. Foto: AP

Llegó a la cima con 'Lady Marmalade'

Hicieron versiones góspel y soul de canciones de rock, y sus canciones originales incluyeron la balada 'Can I Speak to You Before You Go to Hollywood?', 'Morning Much Better' y 'Touch Me All Over'.

Pero su mayor éxito fue 'Lady Marmalade', una canción sobre las trabajadoras sexuales de Nueva Orleans incluida en su álbum de 1974 “Nightbirds”. Este tema llegó al número 1 de las listas Hot 100 y Hot Soul Singles (ahora Hot R&B/Hip-Hop Songs) de Billboard.

La canción fue incorporada al Salón de la Fama de los Grammy en 2003 y aparece tanto en la hiperactiva película de 2001 de Baz Luhrmann “Moulin Rouge” como en el musical de Broadway inspirado en la cinta.

Labelle se disolvió en 1976. Dash, una nativa de Nueva Jersey, continuó como solista, lanzando varios álbumes a lo largo de los años. Escribió música con Keith Richards y realizó una gira con los Rolling Stones.

Con información de AP