Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral descartan anular su boda religiosa; ¿qué opina Mayrin Villanueva, pareja del actor?

Pese a los rumores que hay sobre una posible anulación del matrimonio entre Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, el actor dio a conocer que no tiene intenciones de disolver la unión religiosa que tuvo con la hija del compositor Roberto Cantoral.

El motivo de esto es que el intérprete se siente bien con su relación con Mayrin Villanueva y ninguno de los dos ha visto como una necesidad apremiante el ir al altar como marido y mujer.

Ambos llevan 13 años juntos y además tienen una hija en común, por lo que ven como más importante el amor que sienten uno por el otro que el tener que mostrarse ante Dios de nueva cuenta.

De acuerdo con Santamarina, quien fue interceptado por reporteros de espectáculos, él y su pareja analizaron el complicado proceso por el cual deberían pasar antes de que la Iglesia católica les diera la absolución.

“No, no hemos pensado en eso, pero vamos, ya me casé yo una vez por la iglesia entonces no, es algo que habría que anular, en fin, es todo un proceso, entonces de mi lado, la verdad que no, no lo considero”, explicó Eduardo.