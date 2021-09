Itatí Cantoral sorprende con deslumbrante cambio de look en "El Retador" | VIDEO

Itatí Cantoral no deja de sorprender a sus fans en redes sociales y el público en “El Retador” por su impactante belleza, misma que ha dejado ver en más de un look demostrando que sin importar cómo luzca permanecerá deslumbrante.

La actriz de “La mexicana y el güero” compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram el impactante cambio de look para la noche de este domingo en “El Retador”, algo como nunca antes se le había visto.

Cantoral se dejó ver un un mini vestido en color blanco con tonos rosas y botes en color dorado, acompañado de unas zapatillas estilo Barbie dejando al descubierto sus torneadas piernas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el cabello corto que resaltaba su belleza, la actriz no dudó en mostrar el proceso detrás de cámaras para lograr un look de impacto de cada semana.

¿Rivalidad por amor en "El Retador"?

Itatí Cantoral no sólo ha sorprendido por su cambios de look, también lo hace con algunas de sus declaraciones sobre Manuel Mijares, pues ha asegurado en más de una ocasión que de tener la oportunidad no dudaría en darle un beso al exesposo de Lucero.

En programas pasados la actriz reveló que "si Lucero fuera compartida" no tendría inconveniente en besar al "Soldado del amor", sin embargo, Consuelo Duval no dudó en responder confesando su amor también por el cantante, todo ante la mirada atónita de Lucero.

Este domingo podría haberse marcado la rivalidad entre estas celebridades, pues son cada vez las indirectas que lanza Itatí Cantoral a Mijares, misma que este domingo provocó que la actriz callara en pleno programa a Lucero.