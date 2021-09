Así fue como Chabelo logró sobrevivir al terremoto de 1985, “fue un momento muy difícil”

Este domingo 19 de septiembre se cumplen 36 años del sismo de magnitud 8.1 de 1985 y cuatro del ocurrido en la misma fecha, pero del año 2017, el cual, fue de magnitud 7.1 y en redes sociales, “Chabelo”, el icónico personaje de Xavier López, se hizo tendencia debido a que nuevamente volvieron a resaltar su supuesta inmortalidad por haber sobrevivido a estos catastróficos eventos y por ello, en esta ocasión te presentamos el fuerte testimonio de “Chabelo” sobre el terremoto de 1985.

Fue durante una entrevista para el programa “Historias engarzadas” donde se recogió el testimonio de diversas personalidades de la televisión sobre cómo es que fue su experiencia en el terremoto de 1985 y entre dichos relatos, destacó el de Xavier López “Chabelo”, quien con un semblante bastante triste y melancólico recordó aquella fatídica mañana.

“El amigo de todos los niños”, como también se le conoce al actor y presentador, refirió que no sintió el sismo debido a que estaba profundamente dormido, pero señaló que cuando abrió los ojos su esposa le dijo lo que había pasado y le encendió la televisión para que pudiera ver que había colapsado el edificio de Televisa, “empecé a ver cosas muy tristes”, recordó Chabelo con voz entrecortada.

"Chabelo" recuerda con tristeza el sismo de 1985. Foto: Especial

En otro momento, Chabelo habló sobre cómo fue llegar al edificio de Televisa y descubrir que muchos de sus compañeros estaban sepultados bajo los escombros y recordó que, pese al momento, tuvo que seguir trabajando.

“Cuando yo llegué a Chapultepec 18 y supe que mis compañeros estaban abajo fue un momento muy difícil, pero había que seguir, estaba vivo y tenía que hacer algo, me pasé todo el día yendo y viniendo en la motocicleta a traer material porque ese día me tocaba ensayar mi programa, pero con motivo de que se vino abajo el edificio de Chapultepec yo ayudaba. Emilio Azcárraga Milmo y Jacobo Zabludovski me mandaban a Chapultepec a traer material”, mencionó.

Chabelo, el inmortal

Al igual que a muchos mexicanos, este lamentable episodio marcó la vida de Xavier López “Chabelo” para siempre y en el caso específico del conductor, estos hechos también pasaron a formar parte de los acontecimientos históricos que le han tocado presenciar pues, como se mencionó antes, en redes sociales se ha ganado la fama de ser inmortal por lo que en cada hecho relevante es inevitable relacionar a Chabelo, incluso hay algunas páginas que se dedican a relacionar al personaje de Xavier López con estos eventos o con muertes de famosos e indican que el actor vivió más que “x” actor.

Actualmente, Xavier López “Chabelo” tiene 86 años y desde el 2015 se encuentra retirado de la televisión, no obstante, ha participado en un par de películas, además, sigue siendo una de las figuras de la televisión mexicana más importantes y cada domingo su nombre se hace tendencia en redes sociales debido a que su programa “En familia” sigue siendo recordado.