¿Te acuerdas de Pepito? Así luce actualmente el cómplice de aventuras de Chabelo

En la década de 1970, Xavier López ‘Chabelo’ ya estaba consolidado como un referente de la televisión en México pues su programa “En Familia” ya era muy reconocido, no obstante, el actor y conductor decidió llevar su talento a la pantalla grande en proyectos propios y para ello, hizo mancuerna con “Pepito”, personaje que era hecho por un niño llamado Martín Ramos Arévalo y juntos formaron una extraordinaria dupla que sigue siendo recordada, pero muchos se preguntan qué ha sido de “Pepito”, por lo que hoy te diremos todo lo que sabemos sobre el cómplice de aventuras de Chabelo.

Aunque no hay mucha información sobre la vida de Martín Ramos Arévalo se sabe que era un niño con una vida común que decidió participar en un casting para una película y para su sorpresa fue el elegido entre cientos de niños para darle vida al papel de “Pepito” en la película llamada “Pepito y la lámpara maravillosa” (1971), en la que junto a Chabelo en el papel de “Genio” lograron formar una dupla cómica muy exitosa.

La carrera de pepito en el cine solo duró unos cuantos años. Foto: Especial

El éxito de la película fue tan grande que, para el año de 1973, la dupla volvió a la pantalla grande y en esta ocasión, protagonizaron “Chabelo y Pepito contra los monstruos”, dicha producción tuvo el mismo éxito que la anterior o quizás más, pues es, hasta la fecha, una de las películas más recordadas de amos actores, incluso, alguno especialistas en cine consideran que está película es de culto pues fue un parteaguas en el género comedia de terror en México.

A inicios el año de 1974, Pepito y Chabelo volvieron a la acción y repitieron la fórmula, no obstante, en esta ocasión protagonizaron los papeles de unos pequeños detectives que tienen la misión de desmantelar una organización criminal que explota niños a través de la hipnosis, por lo que dicha película también fue todo un éxito ya que resultó novedosa para la época, sin embargo, esta fue la última película en la que la exitosa dupla de Chabelo y Pepito participó.

Pepito no tenía una carrera artística antes de participar junto a Chabelo. Foto: Especial

¿Qué fue de la vida de Pepito?

Hasta el momento, se desconocen los motivos por lo que la sociedad cinematográfica de Pepito y Chabelo se disolvió, pues ninguno de los dos ha aclarado cuál fue el motivo por el que ya no hicieron más películas, además, es importante señalar que tuvieron que pasar casi 10 años para que Chabelo volviera a participar en una película, sin embargo, sus siguientes producciones ya no tuvieron el mismo impacto entre el público mexicano.

Por otra parte, se sabe que Martín Ramos Arévalo, decidió retirarse definitivamente del ambiente artístico debido a que no encontró nuevos proyectos en la televisión pues lo encasillaron en el personaje de Pepito, el cual, no funcionaba sin Chabelo, por lo que su salida de los medios se dio de manera abrupta y no se volvió a saber nada sobre su vida hasta muchos años después.

La reaparición de Martín Ramos Arévalo ocurrió en el año de 2010 y pese a que no dio información sobre su vida personal, confirmó que se había mantenido alejado de las cámaras y solo se limitó a agradecerle a Chabelo por la oportunidad de haberlo convertido en una estrella del cine por algunos años.

Actualmente, se desconoce cuál sea la edad exacta de Pepito y se desconoce a qué se ha dedicado todos estos años, sin embargo, su personaje sigue siendo recordado con mucho cariño.