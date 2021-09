Por primera vez, Ninel Conde acepta que se ha sometido a diversas CIRUGÍAS ESTÉTICAS y hasta da consejos | VIDEO

Por primera vez, la cantante y actriz mexicana Ninel Conde admitió en redes sociales que se ha sometido a diversas cirugías estéticas para mejorar su aspecto, incluso, dio algunas recomendaciones a sus seguidores sobre el tema.

¿Cómo lo aceptó Nivel?

A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, la famosa decidió aceptar que ha tenido diversos arreglos en su rostro y cuerpo, esto con la finalidad de lucir mejor.

Además, prometió que próximamente estará compartiendo con sus seguidores quienes son los mejores cirujanos para someterse a dichos tratamientos y quedar como ella.

Foto: Captura / Instagram

“Hola mis hermosos y hermosas. Bueno, pues les cuento… Ya saben que a mi pues siempre ha sido el tabú de qué si me he hecho cirugías, que si muchísimas… Claro, si me he hecho mis arreglitos, pero no tantos como piensan”, mencionó la famosa de 44 años en su post.

A su vez, aseguró que de ahora en adelante investigará y compartirá cuales son las mejores opciones de doctores para que sus fans asistan con médicos certificados y seguros que les den los resultados que deseen.

Foto: Captura / Instagram

¿Por qué lo admitió?

Ante esto, internautas se han mostrado asombrados con su revelación, pues anteriormente la artista de 44 años aseguró que no se había sometido a ningún tratamiento estético últimamente.

De hecho, hace algunos meses, el Bombón Asesino respondió a quienes la criticaron por su físico y le pidió de favor a todas esas personas que la dejaran de seguir en sus redes sociales.

Sin embargo, parece que ya no teme en aceptar que se ha hecho diversos “arreglitos”, ya que ahora promocionará incluso a diversos cirujanos estéticos.

De acuerdo con el programa Ventaneando, la actriz podría recibir dinero con estas promociones y probablemente ese sea el motivo por el cual ha cambiado de parecer sobre ocultar y evadir este tema.

PAL