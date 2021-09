Ninel Conde sigue enamorada de Larry Ramos, lo defiende a pesar de problemas legales

La cantante Ninel Conde sigue en el ojo del huracán luego de que su pareja, Larry Ramos, se diera a la fuga; y es que afirman que la también actriz sigue enamorada de su esposo, con quien se casó en octubre de 2020, y a quien al parecer defiende a pesar de los problemas legales que enfrenta.

En abril de este año, Ramos fue detenido por el FBI acusado de haber cometido fraudes por al menos 21 millones de dólares, pero las autoridades estadounidenses decidieron otorgarle arresto domiciliario. El pasado 1 de septiembre se dio a conocer que se habría dado a la fuga luego de cortar el GPS con el que era monitoreado.

De acuerdo con diversas versiones, todo sucedió en presencia de Ninel, pues se sabe que Larry escapó mientras ella se bañaba, por lo que la actriz y cantante fue interrogada por autoridades de EU para comprobar su inocencia y no ser culpada de encubrimiento.

¿Defiende a Larry Ramos?

Luego de revelarse la polémica decisión de Ramos de huir, y darse a conocer que pidió a Conde que se escapara con él, "El Bombón Asesino", como también es conocida la cantante, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que habla de los errores que ha cometido, aunque también pareciera defender a su pareja.

"Jamás imaginé que ese sueño se haría realidad tan pronto; y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad... A equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos", escribió

"Quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Tú sigue tu camino y mira tus ojos al cielo... Ahí habrá siempre un padre amoroso que te dará la mano sin importar las veces que te hayas equivocado incluso por amor o por un fin bueno en tu vida: si la gente no lo entiende... El sí y con eso basta".

Ninel Conde sigue enamorada de Larry Ramos, aseguran

Lucho Borrego, presentador y periodista del programa "Suelta la Sopa" reveló que se ha mantenido en comunicación con la cantante, y afirmó que la percibe todavía enamorada de Larry Ramos. Además, explicó que Conde le comentó que se encontraba sin ánimos ni fuerzas para salir al escenario.

''Ella me decía que a veces no tenía ganas ni de levantarse de la cama porque hasta ahora le está cayendo el veinte de la situación que está viviendo con su pareja'', comentó Borrego.

El conductor no quiso dar muchos detalles de la plática, pero habló de como percibió a la cantante: ''no voy a contar detalles de esta conversación que tuve con Ninel pero sí me doy cuenta que ella sigue enamorada".

También dijo que se encuentra enfocada en su carrera y en seguir adelante, ''ella quiere seguir adelante y está enfocada en su carrera, está enfocada en seguir haciendo esta gira de conciertos, estas presentaciones y estoy seguro que esta va a ser la mejor distracción también que tenga más adelante para salir de este momento'', concluyó.