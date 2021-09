¿Has visto a Larry Ramos?, podrías obtener una recompensa de 100 mil dólares

Larry Ramos lleva más de una semana prófugo y no sólo es buscado por las autoridades de Estados Unidos, sino también por las personas a las que habría estafado, entre los que se encuentra su exsocio José Moncada, quien dejó ver la posibilidad de ofrecer una recompensa de 100 mil dólares a quien ayuda a capturar al esposo de Ninel Conde.

"Me ha dado vuelta una idea en la cabeza que quería compartirla con algunas personas, y nosotros como víctimas de Larry ver si conseguimos un fondo en común y podemos poner una recompensa para que nos den información del paradero de Larry. Estaba pensando en ofrecer 100 mil dólares para aquella persona que nos dé información de Larry Ramos. El peor error de Larry fue darse a la fuga", confesó Moncada durante una entrevista para el programa de televisión "Sale el sol".

Por otro lado, confió en que las autoridades de Estados Unidos estén a punto de capturar a Ramos e incluso consideró que el estafador habría contado con apoyo del crimen organizado para escapar.

"Sé que lo tienen ya algo cerca, es cuestión de horas, creo firmemente que Larry contó con el recurso de algún grupo delictivo, que eran los únicos que pudieron haberlo sacado de diferentes estados para llegar a Texas", expresó.

José Moncada aprovechó las cámaras para responderle a Ninel Conde luego de que la cantante aseguró que demandará a quien la señale injustamente por su vínculo con Larry Ramos.

"Me pareció desafortunado, porque yo creo que ella tuvo en su momento lo que todos estamos esperando, era una posición más firme de Ninel, un momento donde ella hubiera salido a rechazar el acto de Larry y haberse puesto del lado de la verdad y de la justicia, si ella quiere acusarme, aquí estoy, yo no me he fugado, yo no soy el que anda huyendo de la justicia", manifestó.