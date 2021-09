Tras grabar “El Juego de las llaves”, Maite Perroni asegura que se encuentra sin arrepentimientos

De cada personaje que interpreta, Maite Perroni aprende algo, y en el caso de “Adriana” de la serie “El Juego de las llaves”, no fue la excepción, ya que al igual que ella no se arrepiente de las decisiones que toma, aunque éstas acaben con una relación o su profesión, como pasó en la ficción.

“Me identifico mucho con el papel, porque soy como ella, verdadera, le gusté a quién le gusté y a quien no, también. Es una mujer entera que sigue adelante y no se echa para atrás, sólo está en un proceso que mueve todas sus emociones, pero es auténtica y eso a veces no le gusta a la gente, pero no es problema mío, cada quien lo suyo”, contó la actriz antes del estreno de la segunda temporada.

Pero la también intérprete considera que esta serie, más que entretener, invita a la gente a reflexionar sobre si son felices siendo esposas, madres o profesionistas, si están a gusto con la monotonía y si no es así, que lo cambien, no precisamente con un juego sexual, pero sí que eliminen lo que no les agrada en sus vidas.

“Con la primera temporada logramos comunicar lo importante que es el autoconocimiento, el que nos detengamos a observar y pensar si realmente eres quien quieres ser o eres una consecuencia de lo que te dijeron que debes ser y sí, el personaje de ‘Adriana’ provoca conexión con un gran número de mujeres que nos hemos encontrado en este proceso social que nos dijeron cómo teníamos que construir nuestra vida”, agregó la actriz.

La serie, que se estrena este 16 de septiembre en Amazon Prime Video, cuenta la historia de cuatro amigas que intercambian a sus parejas para tener un encuentro sexual, en esta nueva entrega, “Adriana” tiene que afrontar que su marido se fue con su mejor amiga, y ahora ella no tiene ni casa para vivir.

A este proyecto regresan Fabiola Campomanes y Ela Velden, interpretando a dos mujeres que disfrutan plenamente su sexualidad, por eso consideran que es interesante mostrar este tipo de roles femeninos seguros y libres: “Es increíble abordar estos temas sin tabúes, sin que haya miedo ni prejuicios. Llegamos a un nivel de sociedad mexicana más abierto y creo que en general es porque estamos en esa exploración y búsqueda de mejorar las relaciones”, afirmó Velden.

“El Juego de las llaves”

Cristián de la Fuente, Laura León y Alejandra Guzmán son algunos de los nuevos personajes que se suman al elenco.

“Guillermo”, el personaje de Cristián, llega a la vida de “Adriana” (Perroni) para darle estabilidad en medio del caos.

Campomanes disfrutó cada una de las escenas que hizo con “La Tesorito”, quien da vida a su mamá en la ficción.

Alejandra Guzmán tenía muchas ganas de regresar a la actuación y disfrutó interpretar a “Astrid”.

240 países llega la serie a través de Amazon Prime Video.

2019 se estrenó la primera temporada.

PAL