Irina Baeva sigue firme en el proceso legal en contra de Laura Bozzo; da algunos adelantos

Irina Baeva dio a conocer que el lunes continuará el proceso legal que está llevando en contra de la conductora Laura Bozzo. Indicó que por el momento hay dos precedentes que se darán a conocer en la siguiente audiencia con vías a que las autoridades acepten el caso.

La pareja de Gabriel Soto no quiso adelantar cuáles son las evidencias que ofrecerá, ni el cargo por el cual acusará a la peruana, aunque aseguró que realizará acciones que podrían ayudar a proteger a ambos de futuras calumnias a las figuras públicas.

"No solamente en este juicio para precisamente ya marcar un respeto de lo que se puede hablar de una persona en televisión abierta o no, sin insultar, sin juzgar, sin utilizar groserías, palabras altisonantes”, remató.

Desde la vía civil, la influencer podría buscar la creación de una asociación, la solicitud de que se cree una ley para proteger a los personajes públicos o incluso realizar acciones para registrar los nombres de Gabriel Soto e Irina Baeva como marca registrada para que no puedan usarse sin su consentimiento.

Sin embargo, será hasta el lunes cuando Irina y el actor den a conocer a qué resolución a la que llegaron, pues no quisieron adelantar más detalles a los reporteros que los interceptaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En diversas ocasiones, la exconductora de "Laura en América" ha lanzado insultos hacia la pareja. Bozzo insultó a la madre de Irina e inclusive en una emisión del programa "El Gordo y la Flaca" dijo que Soto pensaba únicamente con los genitales.

Hace una semana, Gustavo Herrera, abogado del actor, dijo que la denuncia en contra de Laura continuaría sin importar las implicaciones que esto llevara.

La causa que se busca seguir, dijo, es la del daño moral y, de acuerdo con el legista, será el próximo lunes cuando se presenten las pruebas que den a las autoridades la certeza de que se dañó la imagen de su cliente sin ningún tipo de fundamento.

A esto agregó que tanto Irina como Gabriel fueron discriminados por los dichos de Bozzo y que además entran en el terreno de las amenazas y el acoso sexual.

Durante la charla que tuvieron Baeva y Soto con los medios de comunicación, esta dijo que ya no siente temor de hablar con los medio de comunicación, debido a que aprendió que la gente suele hablar de ellos aunque no hagan nada malo.

“Es mi vida, es la única que tengo, la estoy disfrutando y realmente creo que eso también lo he aprendido a lo largo de este tiempo y por eso ya no me pongo nerviosa cada vez que los veo”.