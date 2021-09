Sarah Hoch quiere regresar al cine

Luego de que el año pasado las funciones del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) fuera en espacios abiertos por la pandemia de COVID-19, Sarah Hoch prepara la edición XXIV del certamen en salas y teatros de las ciudades de León, San Miguel de Allende e Irapuato.

“Tenemos que aprender a vivir con este virus y ser creativos, buscar eventos híbridos e ir retomando nuestras vidas. Nuestra intención es regresar a salas y teatros, dependiendo de cómo se desarrolla, estamos planeándolo bien, porque es mucho más caro realizar autocinemas”, contó la directora del festival.

Pese a que la pandemia golpeó fuertemente a la industria, el número de producciones que se realizan para plataformas es alentador, porque esto mantiene vivo al sector. Además, considera que los directores aprovecharon la pausa para terminar proyectos que estaban varados.

“Pensamos que íbamos a recibir pocas películas en la convocatoria, pero llegaron tres mil 400 de 132 países, y eso nos agradó, porque no sólo hay temas de reflexión sobre el COVID-19, hay de todo y eso es enriquecedor para el festival”, agregó.

Espera que la situación sanitaria le permita tener invitados de la industria de manera presencial, ya que muchos están interesados en participar en el homenaje a Ernesto Herrera, cofundador y pareja de Hoch, quien perdió la batalla contra el virus en febrero pasado.

“Ha sido difícil, era el director artístico, no llevaba avance del tema, no me había comentado nada. Encontré algunas cosas en su computadora, pero no habíamos platicado nada sobre este año, normalmente él trabaja en enero en la imagen y tema, pero nos dio COVID-19 a principios de enero y ya no se pudo. Sin embargo, todo el equipo está trabajando horas extras para sacar esto adelante, él así lo hubiera querido, esa es la meta”, afirmó.

El festival se realizará del 17 al 26 de septiembre en León, San Miguel de Allende e Irapuato, sobre la ausencia de la ciudad de Guanajuato, como años anteriores, dijo que llevarán el festival a los lugares donde sea bien recibido y apoyado.

El festival empezó como un evento de cortometrajes hace 24 años.

Han desfilado invitados de la talla de Tim Burton y Oliver Stone.

Sarah también trabaja como productora de cintas nacionales.

1000 películas puede ver Hoch al año.

3 ciudades formarán parte del GIFF.

