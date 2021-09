MET Gala 2021: Así han sido los looks más sorprendentes de Thalía | FOTOS

La MET Gala es un evento anual de beneficencia en el que se da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y los fondos que se recaudan durante esta celebración recaudados serán el presupuesto que tendrá para todo el año este instituto.

Se realiza de los años cuarenta y reúne a grandes celebridades, como cantantes, actores y actrices famosas, así como a personalidades influyentes de la industria de la moda, quienes se unen con el objetivo de recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de los rascacielos. Este evento considerado los Oscars de la moda, es el arranque de una exposición de moda que anualmente recibe a miles de visitantes.

Cabe destacar que todos los invitados se visten de acuerdo a la temática del año, el de 2019 fue “Camp: Notes on Fashion”, pero en 2021 fue "In America: A Lexicon of Fashion", que tendrá como secuela ‘In America: An Anthology of Fashion’, en mayo de 2022.

Entre algunas de las personalidades que asiste a esta celebración Lady Gaga, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Salma Hayek, Lana Del Rey, Eiza González y Thalía, quien compartió en su cuenta de instagram algunos de los looks que ha usado durante ese evento de renombre internacional.

"¡El MET Gala está de vuelta! Con todas las precauciones necesarias está de regreso esta maravillosa celebración en la ciudad de Nueva York. Vamos juntos a dar un recorrido por los diferentes looks que he llevado en esta celebración que me encanta. ?? ¿Cuál es tu favorito? ??", escribió en sus redes la intérprete de "No me enseñaste", "Estoy enamorado" y "¿A quién le importa?".

En 2019 lució un vestido extravagante y futurista en tonos plateado y azul, el cual fue diseñado por el estadounidense Tommy Hilfiger.

Thalía MET Gala 2019. Foto: Instagram

En la MET Gala de 2011, la también actriz lució un vestido con abertura en la pierna izquierda y una sola manga de acabado metálico, cuyo diseñador fue Ángel Sánchez.

Thalía en la MET Gala de 2011. Foto: Instagram

En la MET Gala de 2013, sorprendió a sus seguidores con un vestido negro al estilo Punk: Chaos to Couture, de diseñador Tommy Hilfiger.

Thalía en la MET Gala de 2013. Foto: Instagram

En 2014 lució otro vestido del mismo diseñador, pero en tonos verdes pálidos y holanes en la cadera.

Thalía en la MET Gala de 2014. Foto: Instagram

Mientras que en 2016, año en el que la tecnología fue la temática del evento, Thalía sorprendió con un diseño en tonos grises y muy futurista, con cd en una de las mangas.

Thalía en la MET Gala de 2016. Foto: Instagram

En 2010 portó un vestido del diseñador Brian Reyes en color champaña, que dejó ver su esbelta figura.