MET Gala 2021: Kim Kardashian impacta con extravagante look y desata MEMES

Kim Kardashian acaparó las miradas una vez más por su extravagante atuendo, aunque esta vez en la alfombra roja de la edición 2021 de la Gala del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York (MET), en donde lució un extraño atuendo en color negro que la cubría completamente.

La socialité sorprendió a su llegada pues lució un ajustado vestido firmado por Balenciaga con medias, con el que cubre completamente su rostro, manos y piernas hasta los pies dejando únicamente su cabellera al descubierto, misma que tiene un largo impactante pues alcanza hasta sus tobillos.

Con ello unas mangas que sobresalen para convertirse en lo que podría parecer una capa a los costados aunque con un largo considerable. Luce unas zapatillas en color negro con lo que en esta ocasión no deja ver ninguna parte de su cuerpo, contrario a lo que se ha visto en otros looks.

Kim Kardashian en MET Gala. Foto: AFP

El extraño look de Kim Kardashian

El look, que algunos han calificado como postapocalíptico, es algo que adoptó la empresaria desde hace algunos días comenzando con la Semana de la Moda en París en donde lució un atuendo completamente en negro y cuero con botas over the knee del diseñador Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga.

Para la presentación de Donda, el más reciente álbum de su exesposo Kanye West, Kim Kardashian lo hizo una vez más y uso un atuendo completamente en negro que la cubrió por en su totalidad con un pasamontañas para tapar su rostro, al igual que los anteriores, de Balenciaga.

Kim Kardashian desata memes

El extraño look de la socialité estadounidense causó gran impacto y controversia, por ello no pudo evitar ser la protagonista de los memes en redes sociales donde algunos usuarios la compararon con personajes de Harry Potter.