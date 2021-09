¡Insólito! Enrique Guzmán reacciona a los cuestionamientos de su nieta Frida Sofía

Luego de la polémica que ha envuelto su vida durante los últimos meses, tras la denuncia de abusos sexual interpuesta por su nieta Frida Sofía, el actor y cantante Enrique Guzmán, reapareció ante los medios durante una conferencia de prensa de la obra Jesucristo Superestrella.

Dicho momento fue aprovechado por los reporteros presentes para lanzarle cuestionaron sobre su nieta Frida Sofía y la polémica que envuelve a su familia, esto luego de que la hija de Alejandra Guzmán lo denunciara ante las autoridades.

Los cuestionamientos fueron diversos y directos, por lo que fue visible la molestia del cantante ante el incesante bombardeo de preguntas sobre su nieta.

Por ello el rockero reviró a los medios presentes y comentó alzando la voz que de su parte, “no tengo nada que decir”.

Mientras el periodista le mencionaba el difícil momento que atraviesa la joven tras la muerte de su media hermana, el intérprete de “Payasito” añadió:

“Ya te dije de momento, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, está a lo mejor está ocupada ahora, supongo, ahora que tiene problemas, vamos a hablar de Jesucristo que supongo a eso venimos”.