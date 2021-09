Enrique Guzmán habla sobre la muerte de la hermana de Frida Sofía; "El karma es el karma" dice el cantante | VIDEO

Este martes, el famoso cantante y actor mexicano, Enrique Guzmán, habló acerca del fallecimiento de la hermana de Frida Sofía; declaró que "el karma es el karma", lo cual desató polémica en redes sociales.

Recordemos que luego de darse a conocer de manera pública que la familia Guzmán Pinal atraviesa por una fuerte polémica luego de que Frida Sofía decidiera revelar que su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, habría abusado sexualmente de ella cuando tan sólo tenía cinco años de edad, su madre Alejandra Guzmán rompió el silencio y habló al respecto de dicha situación hace algunos meses.

En este sentido, "La Guzmán" aseguró que toda su familia tiene una enorme trauma luego de que la figura de Enrique Guzmán fuera señalada de una manera tan grave en lo que refiere abuso sexual a una menor.

Sin embargo, Alejandra Guzmán aseguró que su hija fue intentada secuestrar cuando sólo tenía 12 años, un poco después, cuando tenía 15, que fue internada para que se le diera tratamiento mental.

En este sentido, la cantante de "Volverte a amar", aseguró que desde años su hija fue diagnosticada con un trastorno de personalidad, además de que desde temprana edad comenzó a automedicarse, generando así una adicción a diversos fármacos.

Bajo este panorama, el famoso actor Enrique Guzmán, habló recientemente en una entrevista para la puesta en escena de “Jesucristo super estrella”, en donde tendrá una participación, sobre el caso de Frida Sofía.

“Ya te dije de momento, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, está a lo mejor está ocupada ahora, supongo, ahora que tiene problemas, vamos a hablar de Jesucristo que supongo a eso venimos”, declaró el famoso.