Omar Chaparro abusó del Photoshop en portada de revista; VIDEO lo deja en evidencia

Omar Chaparro, además de ser un exitoso comediante mexicano, también cuenta con una trayectoria como actor, cantante, compositor, conferencista y presentador de radio y televisión, razón por la que ha logrado posicionarse como una de las figuras más reconocidas y queridas por el público en México. Tras probar suerte en Chihuahua, Omar decidió trasladarse a la Ciudad de México para aparecer en televisión, oportunidad que le fue concedida para catapultarlo a la fama.

Después de un par de años de ausencia, Omar Chaparro tomó la decisión de regresar a la televisión mexicana en 2019, año en el que condujo el programa ¡Nailed it! México, producido por Netflix. Después de que se terminara dicho proyecto, el actor fue invitado a estar al frente del reality musical ¿Quién es la máscara?, una versión mexicana de programas como The Masked Singer y King of Mask Singer.

Omar Chaparro es originario de Chihuahua. Foto: Twitter @BereParkerOCH

Así lucía en 2018

En febrero de 2018, Omar Chaparro apareció en una de las revistas más prestigiosas de México: Men’s Health. En la publicación que lo tuvo como protagonista, el actor compartió una rutina de ejercicios, inventada por el mismo, en donde pasó de ser una persona completamente normal a tener un abdomen completamente marcado. En las fotografías se podían apreciar los trabajados músculos de Omar Chaparro, quien aseguró que con unos cuantos movimientos logró el cuerpo de sus sueños.

De acuerdo con el también cantante, todo comenzó en su casa en Los Ángeles, específicamente en su cochera, donde colocó pesas, algunos aparatos y un costal para desarrollar un método de entrenamiento que se adaptara a sus necesidades. Combinando movimientos de box y karate, Omar Charro logró transformar su cuerpo por completo, proceso que compartió con sus seguidores a través de redes sociales.

Omar Chaparro compartió su rutina de ejercicio. Foto: Twitter @GaryGaribaldiJr

Así luce ahora

Años después de su reconocido cambio de apariencia, Omar Chaparro también participó como presentador del programa Tu-Night, además de continuar participando en exitosas películas de cine mexicano a lado de celebridades como Martha Higareda, Ana Claudia Talancón y Marimar Vega. En su fase como conferencista, Omar ha decidido enfocarse en temas relacionados con la motivación y superación personal con el discurso "RetOmar, el camino a la felicidad", con el que logró presentarse en México y Estados Unidos.

Sin embargo, parece que los años no pasan en vano y el mismo Omar Chaparro se ha encargado de demostrarlo. Con el humor que lo caracteriza, el actor decidió compartir una historia en su cuenta de Instagram en la que compara su imagen del 2018 con la actual. En el video, Omar se encuentra con el torso desnudo, lavándose los dientes y mirándose al espejo; sin embargo, su abdomen no parece tener la misma definición que hace tres años, lo que sorprendió al actor a tal grado de pegar un brinco frente a la cámara.