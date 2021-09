Por este polémico VIDEO Omar Chaparro perdió un protagónico hace unos años

Actualmente, Omar Chaparro es uno de los actores y conductores mexicanos más consagrados de la farándula nacional con cierta proyección internacional, sin embargo, recientemente, salió a la luz que hace algunos años su carrera pudo verse afectada por un polémico video, el cual, incluso, lo llevó a perder un papel protagónico en una película, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos respecto a este tema.

El encargado de revelar esta historia fue el productor Carlos Chavira, quien a través de su canal de YouTube contó que en una ocasión una parodia lo metió en problemas y fue aquí cuando Omar Chaparro aparece a escena. Según el creador de contenido nacido en Chihuahua, todo inició en 2014 luego de la noticia en la que se informaba que el empresario mexicano Carlos Slim había dejado de ser el hombre más rico del mundo, por lo que se le ocurrió hacer una especie de Teletón para devolverle su título.

Chavira comentó que el primero en el que pensó para hacer un sketch respecto al tema fue Omar Chaparro y una vez que le contó la idea se entusiasmó y comenzó a invitar a otras personalidades de la farándula por lo que consiguió que Laura G, Carmen Salinas, Facundo, Eugenio Derbez y hasta Los Tigres del Norte participaran en la parodia para ayudar a Carlos Slim.

Carlos Chavira señaló que la única intención del video era reírse y satirizar un poco con el tema, por lo que nunca pensaron el impacto que tendría el video cuando lo publicaron, pues señaló que los medios tergiversaron la información y lo tomaron como una especie de burla contra Carlos Slim.

“Acabo de perder una película”

Tras el impacto mediático que tuvo el video, Carlos Chavira recordó que Omar Chaparro se comunicó con él para pedirle que bajara el video de todas las plataformas pues la parodia ya le había generado problemas. “Baja el video, acabo de perder una película, te lo juro”, habrían sido las palabras del actor para pedirle a Chavira que eliminara el video pese a que el daño ya estaba hecho.

Cabe mencionar que Carlos Chavira no reveló qué papel perdió Omar Chaparro ni de cuál era la película en la que iba a salir, sin embargo, refirió que, tras ese incidente, el actor no se molestó pues comprendió que todo fue una parodia que se salió de control, por lo que decidieron ya no moverle más al tema y dejar que se calmaran las cosas para que Omar Chaparro continuara con otros proyectos.

Otros afectados

Carlos Chavira señaló que Eugenio Derbez también tuvo algunos problemas por su participación en el polémico video para ayudar a Carlos Slim, pues refiere que en ese entonces Eugenio estaba grabando “No se aceptan devoluciones” por lo que temieron que el creador de la “Familia P. Luche” también pudiera verse afectado ya que fue muy criticado por la parodia, sin embargo, solo se quedó en críticas y Eugenio Derbez no tuvo más problemas y su película fue todo un éxito que sirvió para olvidar dicha parodia.

Este es el polémico video que le costó perder un papel protagónico a Omar Chaparro: