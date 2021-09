Peleas más significativas en la pareja de Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin es uno de los iconos de la música pop mundial y toda una referencia de la escena musical en la década de los 90 del siglo pasado, así como en el actual milenio. Considerado uno de los hombres más deseados en su momento, el cantante puertorriqueño (nacionalizado español) contrajo matrimonio con su ahora esposo, Jwan Yosef, en 2017 y desde entonces la prensa sigue cada paso que da en su relación.

A lo largo de cuatro años tanto el cantante como el artista plástico han formado una sólida familia al lado de los tres hijos de Ricky Martin y los hijos que ahora tienen en común; convertidos en un ejemplo de familia homoparental, la vida de esta pareja de famosos es vigilada noche y día por la prensa de espectáculos, y por increíble que parezca, sí han afrontado crisis como cualquier matrimonio.

Fue recientemente cuando el cantante dejó sin palabras a sus millones de fanáticos luego de revelar que no todo ha sido perfecto durante su relación y que en el transcurso de su matrimonio, como todas las parejas, ha tenido conflictos serios con su esposo. Ricky Martin aseguró el año pasado durante una entrevista que incluso estuvo a punto de separarse de Jwan Josef "por culpa de mi hija".

¿Qué fue lo que llevó a Ricky Martin y a su esposo al borde de la separación?

Al igual que cualquier pareja, Ricky Martin y su esposo Jwan Josef han tenido peleas a lo largo de sus cuatro años de matrimonio, a grado tal que incluso estuvieron a punto de separarse. Así lo declaró el puertorriqueño durante una entrevista que sostuvo el año pasado en "El Break de las 7".

Las declaraciones del cantante sorprendieron a sus fans quienes se preguntaron cómo era posible que una pareja tan consolidado y aparentemente estable corriera el riesgo de desintegrarse debido a una pequeña; para aclarar las dudas que surgieron, fue el propio Ricky Martin quien explicó qué fue lo que ocurrió en aquel momento en que su matrimonio estuvo a punto de concluir.

De acuerdo con el artista el motivo fue que él no quería que nadie más tocara a la pequeña Lucía, ni siquiera Jwan Yosef: "No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: ’Déjame cambiarla’ y yo decía: ‘Nooo, la voy a cambiar yo’. Es muy diferente, dos papás con dos varones’’, declaró el boricua.

Esta dinámica llegó a poner en riesgo la familia que Ricky Martin había creado al lado de su pareja a lo largo de varios meses. En la entrevista, el famoso cantante aprovechó para asegurar que esos problemas quedaron atrás, si bien reconoció que su pequeña hija lucía continúa siendo la consentida de su hogar. "Ella llega a un sitio y dice 'ahhh llegué'. Tiene un año, tiene un añito. Entonces imita todo lo que hacen los grandes’, declaró.

Ricky Martin aseguró que a Lucía, al igual que al resto de sus hijos, trata de exponerlos lo menos posible en redes sociales, sin embargo sus hijos mayores ya le han pedido permiso para comenzar a utilizar TikTok, y aunque aseguró que el peligro es latente en las redes debido a gente mal intencionada en el mundo, el acceso de sus hijos a ellas es algo que no va a poder evitar, por lo que trata de orientarlos sobre los riesgos que representa su uso.