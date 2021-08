Ricky Martin iniciará este gran proyecto tras combatir la ansiedad que sufrió por la pandemia

Luego de varios años de distanciarse y de desearse buenos deseos, Ricky Martin y Angélica Vale volvieron a conversar públicamente en una programa que conduce en Estados Unidos la también imitadora.

Fue durante el programa de radio La Vale en Estados Unidos que el cantante de originario de Puerto Rico confesara que al inicio de la pandemia, no la pasó nada bien, y por esta razón, buscó ayuda profesional para superar esta situación.

“Me dio mucha ansiedad honestamente, entonces he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor, pero yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad… es algo serio, yo pasé por la ansiedad, yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire, y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, relató.