Festival de Avándaro: A 50 años del Woodstock Mexicano que marcó un antes y un después en la juventud

El 11 de septiembre de 1971 se realizó en Festival de Rock y Ruedas en Avándaro, Estado de México. Un evento que es considerado como un hito dentro de la historia del Rock Mexicano. Sin embargo, también marcó el inicio de una persecución en contra de este género musical por parte del gobierno, que atravesaba el momento cumbre del presidencialismo.

El evento fue organizado por la empresa Promotora Go S.A., propiedad de Eduardo y Alfonso López Negrete, Justino Compeán, ejecutivo de McCann Erickson así como por Luis de Llano Macedo, entonces productor de Telesistema Mexicano. El festival fue considerado como el Woodstock mexicano, y es que en parte fue ese evento la inspiración.

El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro se ideó como un evento en donde se presentarán las bandas de rock más representativas del país en ese momento, pero al mismo tiempo se planeó realizar una carrera de coches en el circuito de Valle de Bravo, que sería el colofón del acontecimiento. Sin embargo, la carrera no se pudo llevar a cabo.

El público mexicano reaccionó con entusiasmo y emprendieron el viaje aquel septiembre de 1971 al Estado de México. Tal y como pasó en Woodstock, la cantidad de gente rebasó a la organización y el festival se declaró como gratuito. Así, más de 500 mil jóvenes presenciaron a las 18 agrupaciones que fueron contratados por la empresa ArTe.

Póster promocional.

"Tenemos el poder"

Avándaro se desarrolló en medio de un tensión política-social debido al Movimiento Estudiantil de 1968 y al famoso Halconazo, dos sucesos que fueron reprimidos duramente por las autoridades mexicanas. A pesar de que el consumo de drogas y el desnudismo se hizo presente durante el festival, no se necesitó a la fuerza policial para controlar a la multitud.

En medio de una intensa lluvia, el 11 de septiembre dio comienzo el Festival de Avándaro, con los Dug Dug's (banda oriunda de Durango), siendo la encargada de abrir el evento. Le siguieron El Epílogo, La División del Norte y Tequila. Al momento que Peace And Love tomó el escenario, la algarabía se había adueñado de los asistentes.

Antes tal muestra de energía, la banda de Tijuana decidió interpretar los temas "Mariguana", que contó con un coro fenomenal por parte del público, y "We Got The Power" ("Tenemos el Poder"), en donde el cantante Ricardo Ochoa arengó a los seguidores a cantar pronunciando palabras altisonante. Este hecho motivó a que la transmisión que se realizada a través de radio fuera cortada intempestivamente.

Sin embargo, el festival continuó con los números de El Ritual (una de las mejores bandas en la historia de México), Bandido, Los Yaki, Tinta Blanca, El Amor y como acto final: Three Souls In my Mind, liderados por un muy joven Alejandro Lora. Avándaro fue aplaudido por los escritores de la denominada Literatura de la Onda así como por el sacerdote Rafael Vázquez Corona.

Censuran al Rock Mexicano

En contraste, figuras intelectuales como Octavio Paz, Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco tuvieron una postura tibia ante el evento. Carlos Monsiváis reprobó el acto y declaró que los asistentes al festival fueron "los primeros estadounidenses nacidos en México".

La prensa del momento atacó al Festival.

El entonces presidente de la República, Luis Echeverria, decidió no emitir órdenes judiciales por las faltas a la moral cometidas, pero declaró que a partir de ese momento "no haya más Avándaros en la República". Tras el 12 de septiembre de 1971, el Rock Mexicano sufrió una persecución y censura en todo el país. Los artistas tuvieron que refugiarse en los famosos hoyos fonkis (término acuñado por el escritor Parménides García Saldaña).

Fue hasta mediados de la década de los ochenta cuando las propuestas del Rock Mexicano recibieron nuevas oportunidades en los espacios radiofónicos y televisivos, abriendo paso al movimiento llamado Rock en tu Idioma.