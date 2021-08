Alex Lora y Chela una historia de AMOR que nació hace 50 años en el Festival de Avándaro; "ahí nos flechamos"

Una de las figuras más emblemáticas del rock nacional por más de medio siglo es Alex Lora, el cantante ha sido integrante de dos bandas fundamentales en México: El Tri y Three Souls In My Mind, fue justo con este último conjunto donde se presentó en el Festival de Avándaro que se celebró en septiembre de 1971.

Fue precisamente en este evento donde el bajista conoció a la mujer que le cambió la vida. Se trata de su ahora esposa Celia, mejor conocida como Chela Lora. La famosa 'Domadora' se encontraba entre bastidores cuando se encontró con Lora. Tiempo después, le compuso el tema 'La Encuerada de Avándaro', aunque ella no fue quien se despojó de la ropa en el festival.

50 años de amor

Durante una conferencia de prensa en donde se presentó la película 'Chilangolandia', Alex abordó el tema de Avándaro y su relación con su esposa, que se ha convertido también en su compañera de agrupación desde hace casi tres décadas.

"50 años de Avándaro es algo muy ching*n para mi domadora y para mí porque ahí nos flechamos, estamos por cumplir 50 años de novios y acabamos de cumplir 41 de casados", enfatizó el músico.

¿Cómo fue el Festival de Avándaro?

El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro se desarrolló los días 11 y 12 de septiembre de 1971 en el Estado de México. El evento se planificó como una carrera de carros que se acompañaría de un concierto con las agrupaciones más representativas del país en ese momentos.

Fueron cerca de 300 mil personas las que asistieron para disfrutar la presentación de Dug Dug's, El Ritual, La Fachada de Piedra, Peace And Love, Three Souls In My Mind, entre otros. Debido al tumulto, se decidió cancelar la carrera. A pesar de que no hubo incidentes que lamentar, el gobierno decidió prohibir el rock mexicano al finalizar el festival.