BTS: Jungkook le prohíbe a ARMY llamarlo con este apodo, conoce la razón

¿Cuál es el nombre real de los idols coreanos? Los integrantes de BTS eligieron apodos artísticos cuando debutaron, como V, Suga, RM y J-Hope. Algunas ARMY prefieren llamarlos por su nombre original , aunque también les han dado diminutivos, pero Jungkook odia que le digan de esta forma.

Aunque es conocido como Golden Maknae o Kookie, el idol ha demostrado en varias ocasiones que no está de acuerdo con que se dirijan a él de una forma específica y les ha dicho que no pueden llamarlo así.



También RM tiene un apodo mexicano que le dieron cuando el grupo visitó el país. Sin embargo, Jungkook ha sido muy honesto con sus fans y hay videos donde deja en evidencia que no está de acuerdo con el apodo que ARMY suele usar con él.

Jungkook le prohíbe esto a ARMY

Jungkook es el integrante más joven de la banda K-Pop, debutó con tan solo 15 años y hace poco festejó su cumpleaños 24. A pesar de ser el más chico de BTS, ha demostrado el gran talento que posee, por eso es apodado como "Golden Maknae".

Sin embargo, hay un apodo que parece desagradarle y le ha pedido a ARMY que deje de usarlo. En Corea del Sur es muy importante el uso de honoríficos para referirse a otra persona de mayor edad, familiares, amigos o pareja.



Solo si existe una gran confianza entre dos personas puedes usar títulos informales como "hyung", que significa hermano, "chingu", (amigo en español). Por lo general, entre idols coreanos suelen utilizarse los términos sunbaenim y hoobae, el primero para referirse a alguien mayor y de más experiencia y el segundo para alguien menor.



Entre fans y grupos K-Pop se usa la palabra "Oppa", pero a Jungkook no le gusta este apodo y en varios videos lo ha demostrado cuando algunas chicas lo llaman así. Incluso una vez le dijo a una fan, en modo de broma "No soy tu oppa". Esta palabra se usa para referirse a un novio o hermano mayor, sobre todo cuando existe una relación de confianza y son cercanos.

El idol le prohibió a ARMY que dejara de usarlo y bromeó que a menos que le enseñen su identificación para demostrar que son más jóvenes pueden referirse a él de ese modo, ya que las mujeres mayores no pueden usar el honorífico.

Algunos idols no permiten este apodo para marcar un límite con sus fans, ya que muchas veces llegan a exagerar la relación y los tratan como si de un novio se tratara. ARMY considera que quizás es incómodo para Jungkook al ser el más joven del grupo o por el respeto que se debe mostrar con el uso de los honoríficos coreanos.