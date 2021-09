Sergio Mayer arremete contra Héctor "N" por posible denuncia de tráfico de influencias

La controversia que han protagonizado el diputado Sergio Mayer y el actor recluido actualmente en la cárcel, Héctor "N", continúa dando de qué hablar, luego de que el actor acusara a Mayer de haber usado su cargo público para “vengarse” de él y mandarlo a prisión.

Recientemente Héctor “N”, acusó que el diputado usó su poder para que, luego de ser denunciado por su hija Alexa por abuso sexual, él terminara encerrado en la cárcel; ahora Mayer ha dado replica a las recientes declaraciones.

Al respecto el diputado aseguró que él no tiene nada que ver, por lo que buscó aclarar de forma contundente que él no intervino, ni hizo uso de su cargo para que Héctor N, terminará en prisión.

Asimismo el también actor, recalcó que solamente apoyó a Alexa, por convicción y principios y su compromiso, por lo que aseguró continuar haciendo este tipo de acciones apoyando a las víctimas.

“Si él está ahí adentro es porque la autoridad encontró elementos para armar una carpeta y para detenerlo. Yo no tengo nada que ver, y que su abogado y él pues demuestren su inocencia y punto”, dijo el político en entrevista para el programa Hoy.

Sobre la denuncia que Héctor “N” aseguró interpondrá contra Sergio Mayer, el legislador se defendió de las declaraciones y arremetió señalando que:

“Yo, no creas que me levanto y digo “hoy voy a arruinar la vida de ¿quién?, vamos a ver a quién arruinó y organizó al MP y la policía de investigación, el juez y todo, habían dicho que iban a demandar al juez, al MP, a la policía de investigación, a mí, a la Fiscalía, y ahora veo que nada más se van a ir contra mí, pues que me denuncien”; señaló Mayer.