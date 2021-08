Julián Gil arremete contra Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa; asegura que le dan "ASCO"

Recientemente, las alertas dentro del mundo del espectáculo se encendieron luego de que el actor Julián Gil hiciera fuertes declaraciones respecto a su ex pareja Marjorie de Sousa.

A pesar de que en distintas ocasiones el argentino se ha manifestado entorno a las decisiones de su ex pareja por no dejarlo ver a sus hijos, lo cierto es que en esta ocasión los usuarios se han indignado luego de que el actor no sólo arremetiera contra su exesposa, sino que en esta ocasión involucró a Victoria Ruffo.

Julián Gil asegura que Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa le dan asco

Recordemos que Victoria Ruffo se ha consolidado como una de las actrices más relevantes en México, por lo que cuenta con un amplio número de seguidores, quienes ahora han quedado impactados luego de las declaraciones de Julián Gil, pues aseguró que era un “asco'' que ellas dos se reunieran.

Fue a través de sus historias de Instagram que Julián hizo esta fuerte aseveración, y a pesar de que no etiquetó a las famosas, lo cierto es que se sabe que hizo este comentario a las pocas horas de que Victoria Ruffo compartiera una imagen al lado de Marjorie de Sousa para mostrar su apoyo.

“Asco, Dios las cría y ellas se juntan, no se puede justificar en la vida lo injustificable”, esto fue lo que compartió Julián Gil respecto a la actriz, esto luego de que publicara la imagen junto a Marjorie.

¿Qué tiene que ver Eugenio Derbez?

Recordemos que recientemente Eugenio Derbez causó controversia luego de apoyar a Julián Gil, esto debido a que el argentino presenta una difícil situación de no poder ver a su hijos.

En este sentido, Eugenio Derbez se solidarizó con Julián Gil debido a que el comediante tampoco pudo ver a su hijo José Eduardo Derbez, pues su mamá Victoria Ruffo le prohibió tener cercano contacto con él cuando era niño, historia que al igual que Victoria Ruffo, también repite Marjorie de Sousa.

Éste habría sido el motivo por el cual el actor argentino habría hecho este fuerte comentario, quien además ha sido duramente criticado en redes sociales luego de hacer esta publicación; sin embargo, al momento ninguno de los involucrados se ha manifestado más al respecto.