TBT Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron una boda falsa, así fue

Una de las polémicas que se han vuelto todo un clásico de la farándula mexicana es la supuesta boda falsa entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, la cual se llevó a cabo en el año de 1992.

Eugenio Derbez aseguró durante una plática que tuvo con su hijo José Eduardo que dicha boda falsa era del conocimiento de Victoria Ruffo, pero, ella opina lo contrario pues en varias ocasiones la actriz ha revelado que fue engañada por el papá de su hijo con una unión matrimonial simulada.

Luego de esto, se vino una guerra legal por la custodia de José Eduardo Derbez, el hijo que procrearon juntos, la cual ganó Victoria Ruffo desde entonces el productor y comediante luchó por ver a su hijo.

De acuerdo con el propio Eugenio Derbez, la boda falsa fue un acuerdo que tuvieron él y su entonces pareja Victoria Ruffo, esto para que supuestamente la prensa no los cuestionara más.

Fue entonces que decidieron comprar anillos en una joyería que se encuentra en el Estado de México y un día a modo de sorpresa, Eugenio Derbez preparó lo que sería la supuesta boda todo esto para entregarle los anillos y que no pasara desapercibida la ocasión, dicha reunión estuvo llena de diversión, incluso dieron de comer hamburguesas y pizzas.

Pese a que era un acto consensuado, en el momento en el que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez decidieron separarse, de acuerdo con el productor, la defensa legal de la actriz de telenovelas utilizó la supuesta “boda falsa” como pretexto y así poder quitarle la patria potestad de José Eduardo a Eugenio.

Hace unos días, Eugenio Derbez declaró a la prensa que se solidariza con Julián Gil quien se encuentra separado de su hijo debido a los problemas que tuvo con su expareja y madre del pequeño Matías, la actriz Marjorie de Sousa.

Y es que Eugenio aseguró que él al igual que Julián pasó por lo mismo pues sabe que era un dolor terrible el no poderse acercar a su hijo, ante esto Derbez cuestionó a los medios de comunicación el por qué aseguraban que él no estuvo con José Eduardo.

Ante esto pidió que en lugar de cuestionar lo anterior, le pregunten a su hijo qué es lo que sintió cuando su madre no dejó que su papá conviviera con él, pues Eugenio ha revelado en varias ocasiones que buscó la forma de ver y estar cerca de su hijo pero esto le fue imposible, hasta que él fue mayor de edad.

“Me da mucho coraje que todavía le pregunten ‘Oye José Eduardo, ¿Qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’ yo digo: ¿Por qué no le preguntan ‘José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá'? Ese es mi coraje contra su mamá”, dijo Eugenio Derbez