Victoria Ruffo se lanza contra Eugenio Derbez y Julián Gil; así apoya a Marjorie de Sousa

Un nuevo escándalo se escribió en la polémica protagonizada por Victoria Ruffo, Marjorie de Sousa, Eugenio Derbez y Julián Gil, después de que el protagonista de "No se aceptan devoluciones" asegurara que los cuatro tienen en común una controversial historia.

¿Qué dijo?

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, el actor y comediante recordó que, al igual que Julián Gil, vivió un complicado momento después de que presuntamente su expareja, Victoria Ruffo, no le impidiera estar cerca de su hijo, José Eduardo Derbez.

El actor expresó su molestia al señalar que los medios le preguntan a su hijo qué piensa de que su padre no estuvo en su infancia, a lo que dijo que no fue voluntad sino que la actriz se lo impedía.

“José Eduardo, ¿Qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?”, dijo el actor que sería la pregunta que le tendrían que realizar.

Ante ello, el protagonista de "De viaje con los Derbez" se solidarizó con el actor Julián Gil, quien actualmente vive un proceso bastante parecido tras su separación con la guapa actriz de telenovelas, Marjorie de Sousa,

La entrevista de Eugenio Derbez fue retomada por Julián Gil con el siguiente mensaje: "NO le pregunten al niño ¿Cómo te sientes por no crecer con su papá?…pregúntenle ¿Por qué tu mamá no te dejó ver a tu papá?".

Victoria Ruffo se pronuncia

Después de las polémicas declaraciones emitidas por Eugenio Derbez y Julián Gil, la primera actriz, Victoria Ruffo se pronunció mandando un contundente mensaje en redes sociales junto a Marjorie de Sousa.

Ante sus más de un millón de seguidores, la protagonista de producciones como "La Madrasta" y "Corona de lágrimas" subió una fotografía junto a la expareja sentimental de Julián Gil, quien se hizo presente con un comentario.

"Te admiro profundamente. Te quiero Victoria Ruffo", fue el comentario que escribió la actriz en su cuenta en Instagram.

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral alcanzando, hasta el momento, más de 36 mil "me gusta", entre los que destacan el que realizó su hijo, José Eduardo Derbez.