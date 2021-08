Juan Gabriel cumple 50 años de carrera y Joaquín Muñoz le organizó una fiesta ¿fue el Divo de Juárez?

Juan Gabriel sin duda alguna es uno de los más grandes artistas que México ha dado al mundo y es recordado gracias a sus memorables canciones que han sido interpretadas por todos los mexicanos sin importar que tan bien o mal lo hagan pero el sentimiento que ponen al cantarla es lo que importa; en este 2021 “El divo de Juárez” estaría celebrando 50 años de trayectoria artística.

Ante este importante suceso en la vida de Juan Gabriel, quien fuera su asistente Joaquín Muñoz organizó una celebración para “El Divo de Juárez”, pues cabe señalar que Muñoz no se ha cansado de asegurar que el cantautor sigue vivo.

Pese a que Muñoz ha dicho que Juan Gabriel sigue con vida, “El Divo de Juárez” no pudo asistir a la fiesta que su eterno amigo y ex asistente le hizo en compañía de los medios de comunicación.

¿Por qué no fue Juan Gabriel a su celebración?

De acuerdo con el propio Joaquín Muñoz, el inolvidable Juan Gabriel no pudo asistir a su propio festejo debido a que tenía mucha tos, malestar derivado del COVID-19 que atacó supuestamente al Divo de Juárez.

Entre lágrimas y visiblemente conmovido, Joaquín Muñoz disculpó a Juan Gabriel por no estar en su celebración pero debido a que su salud no está al cien por ciento el oriundo de Parácuaro no pudo asistir, sin embargo, Muñoz leyó una carta dirigida a los medios de comunicación que supuestamente el mismo cantautor redactó para ellos.

Anathan Briss también asistió a la fiesta

Durante la celebración de los 50 años de carrera de Juan Gabriel se reveló una obra de arte con el retrato del Divo de Juárez y como si fuera una imagen religiosa su gran amigo Anathan Briss dedicó unas palabras al cantautor.

A diferencia de Joaquín Muñoz, Anathan Briss sí acepta la muerte de su gran amigo y asegura que el cantautor se encuentra desde el cielo cantando a toda la gente lo quiere y que lo sigue.

“Mi querido Beto, te abrazo con el alma siempre” fueron las últimas palabras que Anathan Briss dedicó al cuadro que retrata al Divo de Juárez.