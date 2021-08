Christian Nodal escribe nueva CANCIÓN a Belinda por primer aniversario, aquí la letra | VIDEO

Este miércoles 4 de agosto, Belinda y Christian Nodal celebran su primer años como novios, motivo suficiente para que el nuevo ídolo del género regional mexicano tirara la casa por la ventana para consentir a su prometida.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de "Botella tras botella", "Adiós amor" y "Dime cómo quieres" compartió un par de videos en los que demostró el festejo que organizó para su pareja en su primer aniversario como pareja.

En las imágenes observamos a Christian Nodal realizar un recorrido hasta encontrarse con Belinda, quien está encerrada en una pequeña habitación observando los momentos más importantes que ha vivido en los últimos 365 días.

Instantes después, la pareja se encuentra en otra habitación disfrutando de una espectacular y deliciosa cena; sin embargo, los internautas se percataron que él le habría tenido otra sorpresa que no pasó desapercibido para nadie.

Usuarios en redes sociales se percataron que Christian Nodal se inspiró en su primer aniversario para componer una nueva canción dedicada a Belinda, la cual podría estrenarse en los próximos meses.

Los fans de Nodal y Belinda aseguraron que el cantante de regional mexicano decidió complacer a Belinda con una nueva canción. Aquí un fragmento de lo que dice la canción:

"Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. no me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto", se escucha cantar a Nodal.