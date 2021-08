La serie de Netflix que revela el secreto mejor guardado de "Volver al Futuro"

Durante el 2019 la plataforma de streaming Netflix, estrenó la primera temporada de su serie documental “Las películas que nos formaron”, en las cual se habla de las personas detrás de las películas inolvidables que marcaron un antes y un después en el cine, además se cuentan todos los secretos de cada películas. Ahora, al inicio del mes de agosto la plataforma lanzó la segunda parte.

Hay que recordar que los primeros episodios de la serie fueron dirigidos por Brian Volk-Weiss, lo cuales giran en torno a las películas “Dirty Dancing”, “Mi Pobre Angelito”, “Los Cazafantasmas” y “Duro de matar”.

Ahora en los nuevos episodios conoceremos los secretos detrás de grandes éxitos como “Volver al Futuro”, la popular y espectacular película de ciencia ficción de 1985, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

"Fueron necesarios un auto de otro mundo y una joven estrella -o dos- para crear un exitazo a partir de una idea sin madurar y las cenizas de varios fracasos", se puede leer en la introducción del episodio. Ahora te te hablaremos de los que paso con Eric Stoltz y su sustitución en la primera parte de la cinta.

Imágenes de "Volver al Futuro". Foto: Especial

Eric Stoltz y su despido celebrado por todo el elenco de "Back To Future"

Fue hasta 1985 cuando ?Volver al futuro”, pudo ser estrenada, luego de tener varios tropiezos en su camino, entre ellos convencer a algún estudio de cine que la historia de viajar en el tiempo si funcionará en la pantalla grande.

Sin embargo la más grande piedra en el zapato de los productores y de casi todo el elenco fue lidiar con la contratación de Eric Stoltz, el protagonista de la película, quien al parecer no daba la talla para este importante papel.

Este grave problema con los productores derivó en el despido del actor y en la contratación de Michael J. Fox como su flamante reemplazo. Pese a esta información nunca se supo por más de 25 años sobre las verdaderas razones de su despido.

Fue hasta el 2010, que se reveló oficialmente que antes de Michael J. Fox, Eric Stoltz había rodado casi toda la película, las cuales se incluyeron en los bonus track de la edición Blu-Ray de la cinta por su 25 aniversario.

Desde ese momento surgieron los rumores acerca de las causas del reemplazo de Stoltz. En un principio se habló de la falta de carisma y que había mucho descontento del director Robert Zemeckis y del escritor Bob Gale, así como casi todo el equipo de producción se dio cuenta que a pesar de que Stoltz era un buen actor dramático, eso no necesitaba la historia sobre viajes en el tiempo.

Finalmente fue el libro “We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy” de Caseen Gaines, donde se reveló lo difícil que era tener a Eric Stoltz como compañero de rodaje.

“Eric era un actor muy diferente y podía ser muy difícil. Creo que no era la película correcta para comportarse así. Eric tenía tanta intensidad. Él no era realmente un comediante, y ellos necesitaban un comediante”, declaró Lea Thompson, quien interpretó a la madre de Marty McFly en la cinta.