Christian Nodal canta "Se terminó lo nuestro" y parece que es dedicado a Belinda | VIDEO

La relación de Belinda y Christian Nodal ha sido blanco de la polémica desde su inicio en "La Voz México", pese a eso la pareja se mantenía firme en que se trataba de algo real hasta hace algunos días que se desataron los rumores de una ruptura que estarían confirmados por el nuevo sencillo del cantante "Se terminó lo nuestro".

Los fans de los cantantes se han mantenido a la expectativa de lo que pase con la pareja, pues los rumores de que terminaron su relación se desataron hace algunos días luego de que el intérprete de "Botella tras botella" borrara todas sus fotos de Instagram, incluyendo aquellas con Belinda. Además, ambos dejaron de seguirse en esta red social donde compartían detalles de su romance.

Aunque Nodal no ha dado declaraciones al respecto, este martes se filtró su nuevo sencillo "Se terminó lo nuestro" con lo que confirmaría que la relación con la intérprete de "Sapito" ha terminado y comienzan una serie de canciones dedicadas entre ellos como parte de su despedida.

“Hoy te quiero más que nunca aunque no quiera hacerlo, me da vuelta la cabeza y no puedo entenderlo. Por qué me aferro al acuerdo de lo que no me diste”, es un poco de lo que dice la canción y que muchos han señalado tiene dedicatoria directa a Belinda.

Al parecer todo iba bien con la polémica pareja ya que a finales de mayo anunciaron su compromiso, algo que se veía venir por sus declaraciones. Todo ello ha incrementado los dimes y diretes en los que señalan que todo se trató de un contrato y un truco publicitario, aunque hay muchos que aún defienden a "Nodeli", como los llaman sus fans.

Este lunes Belinda compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que aparecía sin el costoso anillo de compromiso que le dio Nodal, lo que se suma a las señales que han dado y que sustentarían la idea de su ruptura.

A la par, surgió otro rumor en el que se asegura que la pareja ya se casó en una íntima ceremonia en España en el marco del cumpleaños de Belinda luego de su viaje a Disney. Aunque un amigo de la pareja reveló en entrevista para la revista TVyNovelas que fue este viaje la "gota que derramó el vaso" entre la pareja llevándolos a terminar su relación definitivamente. ç