Alejandra Ávalos asegura que ya NO hablará sobre José José; pide una DISCULPA a la familia del cantante

Tras la polémica entre la cantautora mexicana Alejandra Ávalos y la familia del cantante José José, mucho se ha especulado sobre la relación que mantienen actualmente.

Sin embargo, recientemente Ávalos aseguró que ya no quiere hablar más de su amigo José José ni de su familia, pues mencionó que esto ha perjudicado su carrera.

¿Ha perjudicado su carrera?

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, la cantante de 52 años reveló que su vida se ha visto perjudicada por hablar del Príncipe de la Canción, ya que sus familiares le han dañado su reputación y su credibilidad.

Asimismo, mencionó que es impensable todo lo que la familia del cantante ha hecho en su contra, pues señaló que han sido agresivos, violentos y han hecho toda clase de cosas terribles cosas a su persona.

“Yo ya no quiero hablar de esa familia… No me crean una emoción bonita. Siempre están opacando los mejores momentos de mi carrera…”, declaró la también actriz mexicana.

Alejandra Ávalos se declara en paz con la familia de José José

Por otro lado, Ávalos confesó que ya está preparada con los documentos donde se avalan todas las ofensas y el daño que ha recibido por parte de la familia de José José.

Sin embargo, resaltó que desde diciembre del año pasado ella ya terminó toda clase de relación con la familia del intérprete de "El Triste".

“Ya quiero que esto se termine, ya me declaré en paz”, agregó la intérprete de “Te quiero así”, canción que grabó junto al fallecido cantante.

Ávalos pide una disculpa pública

A su vez, la exprotagonista del drama fílmico "Perdóname Todo", última película que protagonizó José José, pidió a la familia del cantante una disculpa pública para poder hacer las paces con ellos.

“Necesito que ellos den una disculpa pública hacia mi persona”, dijo la cantante.

Cabe mencionar que tras la muerte del Príncipe de la Canción, Ávalos ha apoyado a Sarita Sosa y ha desacreditado que Anel Noreña sea la heredera universal de todos los bienes que dejó el músico.

