Jósean Log compone canción "Queride compañere" para las personas no binarias: VIDEO

Cuando Andra pidió, entre lágrimas, que se dirigieran a ella como "compañere" en lugar de compañera durante una clase virtual, nunca imaginó que pondría sobre la mesa un tema sensible para un sector de la población conocida como personas no binarias. Desde entonces, la sociedad se ha dividido en opiniones que parece que estarán un buen rato sujetas a discusión.

Como era de esperarse, las comunidades que también defienden sus derechos y creencias salieron en apoyo. En este caso, el cantante Jósean Log publicó un video donde aparece con su inseparable ukulele e interpretando una canción con la intención de que la gente entienda la postura de dicho grupo.

Desde su cuenta de Instagram, el músico originario del estado de Puebla, presentó la melodía "Queride compañere" bajó el mensaje: "Las palabras existen cuando se comparten".

TE PUEDE INTERESAR: Persona no binaria rompe en llanto tras ser llamada compañera y no compañere

"Queride compañere, hoy te quiero saludar

y aunque no te conozca

tengo ganas de cantar

sobre algunas de esas cosas que pudieron lastimar

las personas que no saben respetar.

Sabemos que el lenguaje sirve pa' comunicar

nos permite entendernos

y nos permite pensar

y aunque muchos no lo entiendan

o parezcan ignorar

los conceptos construyen la realidad

y aunque algunas no lo entiendan

o lo quieran ocultar

las palabras sí que importan en verdad"

TE PUEDE INTERESAR | Lyn May canta "Te voy olvidar" de su amigo Juan Gabriel; deja a todos con la boca abierta: VIDEO

¿Quién es Jósean Log?

Log es un artista independiente que creció en Cholula y estudió en el Berklee College of Music; hoy en día integra la multiculturalildad en sonidos pop con un toque "guapachoso".

"Soy asustadizo y precavido, y suelo complicarme la existencia con dilemas que terminan obligándome a fluir y a reinventarme continuamente", es como se describe en su página web.

El músico tiene varias melodías que han ganado popularidad dentro de plataformas como Spotify, donde pone de manifiesto su visión del mundo, como fue el caso de la canción citada con antelación.

Jósean Log dice pertenecer a la comunidad queer, la cual es una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Se puede utilizar cuando es complicado identificarse, pues no encajan 100 por ciento en una sola. Por esta razón es que apoyó de inmediato, con ayuda de su instrumento de cuerdas, a la persona en cuestión.