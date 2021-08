Netflix: ¿Eres amante del maquillaje? Este es la serie que NO debes perderte

Si tú al igual que millones de personas en el mundo te apasiona el mundo del maquillaje, la serie de la que hablaremos este día es para ti pues se estrenó hace apenas unos días en Netflix la tercera temporada del reality show que se graba en Reino Unido.

La búsqueda por la nueva estrella del maquillaje de este país ya comenzó, así que los productores de esta serie reunieron a los 10 mejores maquillistas los cuales competirán para ganar el primer lugar.

Pero para esto deberán enfrentarse a duras pruebas, esto no solo un maquillaje como el que todos conocemos, no, aquí los participantes lucharán con nuevas formas y prácticas a las cuales no todos podrán salir airosos.

¿Por qué debo verla?

Además de gozar con las creaciones de cada uno de los 10 participantes, aprenderás que el maquillaje no solo es para un tipo de personas pues casi en todos los sectores del arte se necesita de esta herramienta artística.

Además conocerás cada una de las ramas del maquillaje pues no solo es aquel en donde se ponen pestañas postizas, delineador y una espectacular base que hace lucir un rostro perfecto, pues existen varias ramas dentro de este arte como es el de efectos especiales, el cual se ha convertido en uno de los favoritos de los participantes.

Además este reality show es un claro ejemplo de inclusión pues entre los participantes hay una gran variedad de personalidades e identidades, cada uno con una historia distinta que los ha inspirado a plasmar su arte en los rostros de las personas que maquillaran a lo largo de la temporada.

Solo como adelanto te podemos contar que entre los participantes existe una chica autista, una mujer afroamericana quien su mayor motor de vida es su pequeña hija, una mujer musulmana la cual su religión no la frena a plasmar su arte y una persona no binaria, y muchos participantes más.

Por cierto si eres fiel seguidor de la serie “The Crown”, los participantes de la tercera temporada de “Glow Up” harán algo super especial para esta serie de época.