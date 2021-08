BTS: V se enamoró de una fan y así reaccionó cuando la tuvo frente a sus ojos

Recientemente, V de BTS fue nombrado como el hombre más guapo del mundo. El idol coreano se colocó por encima de los galanes de Hollywood y ha enamorado a miles de fans, pero en una ocasión él fue quien quedó cautivado con una chica que tuvo frente a sus ojos.

Los chicos de la banda K-Pop tienen miles de seguidoras alrededor del mundo, incluso han recibido propuestas de matrimonio y confesiones de amor por parte de dichas ARMY.

Aunque no se sabe sí ha tenido alguna exnovia, V confesó que una vez una chica rompió su corazón. El idol decidió confesarse por mensaje de texto, pero no recibió ninguna respuesta, además, su primer beso fue con alguien inesperado que no creerás. Sin embargo, parece que ha quedado cautivado con esta chica.

Esta chica fue la envida de ARMY por esta razón

En 2019, Bangtan lanzó su álbum "Map of the soul: PERSONA" y realizaron diversas promociones, entre ellas una reunión de fans para firmarles sus discos.



A dicho evento asistió una chica que logró cautivarlo y no pudo disimularlo. La fan se encontraba frente a Jimin, quien se equivocó al escribir su nombre causando la risa de la chica y llamando la atención de V.



El idol estaba justo al lado de ellos y no dejaba de mirarla tan intensamente que cualquier ARMY desearía estar en su lugar. V parecía impaciente para que la chica llegara finalmente a su lugar. Una vez que la tuvo enfrente, le sonrió y modeló una diadema que le regaló.

Aunque su interacción no fue tan emocionando como las miradas que le dirigió antes, una vez que la chica se pasó al lado de RM, el cantante la miró de nuevo como la primera vez. ¿Se habrá enamorado? Algunas ARMY argumentaron que él tenía todo el derecho de fijarse en cualquier chica, ya que tiene derecho a ser feliz, incluso si se tratara de una fan.

Esta no es la primera vez que ARMY tiene experiencias como esta, Suga ya lo vivió con una chica que lo acusó de robar su corazón, y Jungkook se enamoró de una reina de belleza que tampoco dejaba de mirar.